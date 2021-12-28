Пенсионерам в России сообщили о выплате в размере 3 тыс. рублей до конца 2021 года

Деньги нашли. Выплата по 10 000 рублей каждому пенсионеру РФ с 1 января
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Пенсионерам РФ необходимо поторопиться, чтобы успеть получить единовременную выплату в размере 3000 рублей за прохождение полной вакцинации. Срок получения указанной выплаты истекает 31 декабря. И деньги могут «сгореть» без остатка.
Денежные средства предоставляются на региональном уровне.
Субъекты Российской Федерации в рамках всеобщей вакцинации населения приняли решение оказать поддержку пожилым людям. В результате было принято решение ввести специальное единовременное денежное поощрение. Выплата предназначалась людям пожилого возраста, которые прошли полный курс прививок от коронавирусной инфекции.
На протяжении ноября в Курской области прошла кампания, охватившая пожилых лиц 65 лет и старше. Оплата составила 3000 рублей. Затем власти приняли решение продлить кампанию еще на месяц.
Для получения выплаты необходимо успеть пройти полный курс вакцинации до 31 декабря текущего года. В случае, если денежные средства не поступили на счет, следует обратиться в отделение соцзащиты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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