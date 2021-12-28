Всем без исключения. Пенсионерам в РФ выплатят по 18 500 рублей после Нового года

Новую денежную выплату смогут получить в следующем году пенсионеры, если будет принят соответствующий законопроект.

В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект от либерал-демократов, в котором предлагается ввести выплаты, компенсирующие недостаточную индексацию, передает PRIMPRESS .

Документ поступил в базу Госдумы сегодня, 30 декабря. В документе говорится о том, что инфляция по итогам 2021 года составит около 9%, тогда как индексация страховых выплат по старости для неработающих пенсионеров ниже этого уровня.

Отметили депутаты и то, что перед новогодними праздниками траты растут в том числе и у пожилых граждан. Ведь деньги необходимы и на подарки, и на праздничный стол. Эти траты усугубляют и без того непростое материальное положение пенсионеров.

Поэтому депутаты предлагают ввести в России ежегодную предновогоднюю выплату для всех пенсионеров, а также для тех, кто получает военные пенсии и социальные выплаты.

Размер этой выплаты депутаты предложили установить на уровне 18,5 тыс. рублей, то есть, на уровне средней пенсии по стране.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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