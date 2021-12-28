Всем без исключения. Пенсионерам в РФ выплатят по 18 500 рублей после Нового года

Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей
Российские пенсионеры наконец-то дождались официального сообщения о сроках денежных выплат, размер которых в среднем...Подробнее
Новую денежную выплату смогут получить в следующем году пенсионеры, если будет принят соответствующий законопроект.
В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект от либерал-демократов, в котором предлагается ввести выплаты, компенсирующие недостаточную индексацию, передает PRIMPRESS.
Документ поступил в базу Госдумы сегодня, 30 декабря. В документе говорится о том, что инфляция по итогам 2021 года составит около 9%, тогда как индексация страховых выплат по старости для неработающих пенсионеров ниже этого уровня.
Отметили депутаты и то, что перед новогодними праздниками траты растут в том числе и у пожилых граждан. Ведь деньги необходимы и на подарки, и на праздничный стол. Эти траты усугубляют и без того непростое материальное положение пенсионеров.
Поэтому депутаты предлагают ввести в России ежегодную предновогоднюю выплату для всех пенсионеров, а также для тех, кто получает военные пенсии и социальные выплаты.
Размер этой выплаты депутаты предложили установить на уровне 18,5 тыс. рублей, то есть, на уровне средней пенсии по стране.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские пенсионеры наконец-то дождались официального сообщения о сроках денежных выплат, размер которых в среднем...Подробнее
Парламентарии нашли средства для выплат пенсионерам России в размере 10 тысяч рублей. На рассмотрение Госдумы внесен...Подробнее
В январе всех российских граждан, которые получают пенсионные и зарплатные выплаты в рублях, ожидает досадный подарок....Подробнее
Исходя из правок, внесенных в бюджет главой государства, Владимиром Владимировичем Путиным, показатель прожиточного...Подробнее
До конца года многим пенсионерам придут выплаты по линии Пенсионного фонда России. Это пенсии за январь, уточнили...Подробнее
Не все пенсионеры получат с январской пенсией прибавку в размере 1 тыс. рублей. Доцент кафедры «Развитие человеческого...Подробнее
Еще до конца текущего года денежные выплаты от государства получат отдельные категории граждан. Эксперты рассказали,...Подробнее
Держатели банковских карт Сбербанка могут получить по 500 рублей в виде бонусов. Начислят этот бонус всем, кто оформит...Подробнее
В Российской Федерации пересчитают все виды страховых пенсий с 1 января 2022 года. В результате данного перерасчёта все...Подробнее
Ученые выяснили, что добавки на основе тестостерона повышают риск тромобообразования. Исследование провели сотрудники...Подробнее
Комментировать