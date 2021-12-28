Некоторые пенсионеры получили пенсию за январь и обомлели

Российские пенсионеры, которые успели получить пенсию за январь 2022 года в декабре, несказанно удивились поступившим зачислениям. Как пишет PRIMPRESS со ссылкой на их рассказ, размер прибавки не соответствует обещанной индексации в 5,9 процента. Утверждается, что он гораздо меньше.

Гражданам пенсионного возраста, которым выплачивают пенсии в первых числах каждого месяца, с 29 декабря начали выдавать выплаты за январь. Причем, проиндексированные.

Как заявлялось ранее, с нового года пенсии неработающим пенсионерам повышаются на 5,9 процента. Таким определен уровень индексации, хотя он и намного ниже фактического уровня инфляции (он уже перешагнул за отметку 8%).

Многие пенсионеры утверждают, что процент индексации в реальности ниже заявленного.

«Получила пенсию за январь. Прибавка составила 500 рублей, а не 1000. Вся пенсия 9200 рублей, плюс 600 рублей доплата до прожиточного минимума. Итого 9800 рублей», – приводит издание слова пенсионерки Елены.

Иронизирует по поводу прибавки и Владимир. Ему доплатили 750 рублей. Мужчина признался, что размер прибавки такой, что даже не знает, куда истратить деньги - на путевку на Мальдивы иль на Бали.

Еще одна женщина пенсионного возраста рассказала, что ей, при стаже 45 лет, добавили 590 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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