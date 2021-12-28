По 4300 рублей поступит вместе с пенсией: россиянам сообщили прекрасную новость

Многим гражданам Российской Федерации уже в январе будет перечислена дополнительная прибавка к их пенсионной выплате. Деньги поступят пожилым гражданам страны в большей сумме, чем это было раньше, когда оформлялись подобные выплаты. Об этом сообщает онлайн издание PRIMPRESS.

Как утверждают финансово-экономические эксперты, прибавку к пенсии в новом увеличенном объёме в январе получат те люди пожилого возраста, у которых на иждивении имеются дети. Причём дети могут быть, как несовершеннолетние, так и более старшего возраста. Если они уже являются студентами вузов, то каждый ребенок должен обучаться в вузе очно. Чтобы оформить подобную доплату к пенсии, необходимо направить в ПФР своё личное заявление.

Всем пенсионерам, отправившим свои заявления в декабре, уже в январе 2022 года одновременно с перечисляемой пенсией поступит и данная дополнительная денежная прибавка. За одного ребенка ПФР доплачивает сейчас две тысячи рублей, но с учетом индексации с 1 января цифра станет выше.

«За двух детей доплата составит уже 4300 рублей. Деньги поступят вместе с ежемесячной пенсией», – отмечают специалисты.

Всего же средства можно получать ежемесячно максимум за трех детей, которых фонд называет «иждивенцами». В таком случае к пенсии с нового года будут приплюсовано по 6400 рублей. И средства в подобном размере будут положены для каждого родителя, если он является получателем пенсии по линии ПФР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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