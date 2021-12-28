Граждане в РФ получат по 25 тысяч рублей с 30 декабря на карту

Сегодня, 09:14

0

Image 16+
Граждане в РФ получат по 25 тысяч рублей с 30 декабря на карту
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

C 30 декабря многие россияне получат крупные денежные выплаты.

Начисления на карту эксперты обещают всем, кто получает зарплаты в первую декаду месяца, передает PRIMPRESS.

Заместитель главы Роструда Иван Шкловец сообщил, что зарплаты за декабрь действительно уже начали приходить. Деньги начисляют тем сотрудникам, зарплату которые получают с 1 по 9 число. Перечислить им зарплаты работодатели должны до конца декабря, поскольку по Трудовому кодексу, если период выплаты зарплаты приходится на выходной день, то деньги должны быть зачислены работнику накануне.

В России официальным выходным днем является 31 декабря и далее все дни включительно по 9 января тоже будут выходными. Поэтому тем, кому начисляют зарплаты в этот период, деньги должны прийти еще до конца декабря.

Эксперты отмечают, что как раз в начале месяца зарплаты получают большинство граждан. Поэтому можно ожидать, что 30 декабря деньги придут почти всем. А поскольку средняя модальная зарплата по стране составляет 25 тыс. рублей, то как раз примерно такую сумму будут получать 30 декабря миллионы граждан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Граждане в РФ получат по 25 тысяч рублей с 30 декабря на карту

Сегодня, 09:14

Названы пенсионеры, которым не повысят выплаты с 1 января 2022 года

Сегодня, 00:54

Россиян, которые получают выплаты в рублях, с 1 января 2022 ожидает неприятный сюрприз

Сегодня, 00:49

Росстат: Десятый месяц подряд в России снижаются пенсии

Сегодня, 00:14

Более 6,8 млн пенсионерам в России не повысят пенсии с 1 января 2022 года

Вчера, 21:59

Выплата 11 тыс. рублей всем пенсионерам в России: названа дата выдачи денег

Вчера, 16:44

На карту Сбербанка зачислят по 16 тыс. рублей: кому 30 декабря поступит выплата

Вчера, 14:29

Гражданам в России объяснили, кто может рассчитывать на индексацию зарплат в 2022 году

Вчера, 13:19

В ПФР напомнили пожилым гражданам в РФ о выплате 4300 рублей в январе 2022 года

Вчера, 11:04

Эксперт Кричевский рассказал, что ждет РФ при отказе от вложений в госдолг США

Вчера, 09:59

Российским пенсионерам сообщили плохую новость о пенсии в январе 2022 года

Вчера, 08:44

Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей

28-12-2021, 23:19

Начнут выявлять: в ПФР готовят сюрприз россиянам

28-12-2021, 16:59

Иванова-Швец сообщила гражданам России неприятную новость про прибавку к пенсии в 2022 году

28-12-2021, 16:44

500 рублей перечислят каждому: Сбербанк обрадовал россиян под Новый год

28-12-2021, 15:34

Заслуженный экономист России Калашников: Правительство не хочет спасать россиян от бедности

28-12-2021, 14:49

Увеличение прожиточного минимума и МРОТ ожидают граждан в России с января 2022 года

28-12-2021, 12:19

Всех граждан в России , у кого есть деньги, ЦБ предупредил о неприятности под Новый год

28-12-2021, 12:09

По 20 тыс. рублей с 1-го числа: Минтруд утвердил «автоматическую» выплату россиянам

28-12-2021, 09:29

Госдума сообщила гражданам в РФ о планах на новые выплаты от президента Путина в 2022 году

27-12-2021, 22:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей

Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей

28-12-2021, 23:19

0

Российские пенсионеры наконец-то дождались официального сообщения о сроках денежных выплат, размер которых в среднем...

Подробнее

Деньги нашли. Выплата по 10 000 рублей каждому пенсионеру РФ с 1 января

27-12-2021, 23:49

0

Парламентарии нашли средства для выплат пенсионерам России в размере 10 тысяч рублей. На рассмотрение Госдумы внесен...

Подробнее
Выплата 11 тыс. рублей всем пенсионерам в России: названа дата выдачи денег

Выплата 11 тыс. рублей всем пенсионерам в России: названа дата выдачи денег

Вчера, 16:44

0

Исходя из правок, внесенных в бюджет главой государства, Владимиром Владимировичем Путиным, показатель прожиточного...

Подробнее
На карту Сбербанка зачислят по 16 тыс. рублей: кому 30 декабря поступит выплата

На карту Сбербанка зачислят по 16 тыс. рублей: кому 30 декабря поступит выплата

Вчера, 14:29

0

До конца года многим пенсионерам придут выплаты по линии Пенсионного фонда России. Это пенсии за январь, уточнили...

Подробнее
Иванова-Швец сообщила гражданам России неприятную новость про прибавку к пенсии в 2022 году

Иванова-Швец сообщила гражданам России неприятную новость про прибавку к пенсии в 2022 году

28-12-2021, 16:44

0

Не все пенсионеры получат с январской пенсией прибавку в размере 1 тыс. рублей. Доцент кафедры «Развитие человеческого...

Подробнее
Россиян, которые получают выплаты в рублях, с 1 января 2022 ожидает неприятный сюрприз

Россиян, которые получают выплаты в рублях, с 1 января 2022 ожидает неприятный сюрприз

Сегодня, 00:49

0

В январе всех российских граждан, которые получают пенсионные и зарплатные выплаты в рублях, ожидает досадный подарок....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Сивакова: российским пенсионерам придет 13 тыс. рублей вместе с пенсией в январе 2022 года

Сивакова: российским пенсионерам придет 13 тыс. рублей вместе с пенсией в январе 2022 года

27-12-2021, 11:54

0

Начиная непосредственно с 1 января 2022 года, многим гражданам Российской Федерации начнут поступать выплаты денег в...

Подробнее
Деньги упадут на карту: кто получит 10 000 рублей от соцзащиты до 31 декабря

Деньги упадут на карту: кто получит 10 000 рублей от соцзащиты до 31 декабря

27-12-2021, 15:59

0

Еще до конца текущего года денежные выплаты от государства получат отдельные категории граждан. Эксперты рассказали,...

Подробнее
В Тосно произошла погоня за малолетним водителем закончилась стрельбой

В Тосно произошла погоня за малолетним водителем закончилась стрельбой

27-12-2021, 11:54

0

По сообщению пресс-службы Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в половине второго ночи сотрудникам...

Подробнее
500 рублей перечислят каждому: Сбербанк обрадовал россиян под Новый год

500 рублей перечислят каждому: Сбербанк обрадовал россиян под Новый год

28-12-2021, 15:34

0

Держатели банковских карт Сбербанка могут получить по 500 рублей в виде бонусов. Начислят этот бонус всем, кто оформит...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться