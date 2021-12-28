Граждане в РФ получат по 25 тысяч рублей с 30 декабря на карту

Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей
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C 30 декабря многие россияне получат крупные денежные выплаты.
Начисления на карту эксперты обещают всем, кто получает зарплаты в первую декаду месяца, передает PRIMPRESS.
Заместитель главы Роструда Иван Шкловец сообщил, что зарплаты за декабрь действительно уже начали приходить. Деньги начисляют тем сотрудникам, зарплату которые получают с 1 по 9 число. Перечислить им зарплаты работодатели должны до конца декабря, поскольку по Трудовому кодексу, если период выплаты зарплаты приходится на выходной день, то деньги должны быть зачислены работнику накануне.
В России официальным выходным днем является 31 декабря и далее все дни включительно по 9 января тоже будут выходными. Поэтому тем, кому начисляют зарплаты в этот период, деньги должны прийти еще до конца декабря.
Эксперты отмечают, что как раз в начале месяца зарплаты получают большинство граждан. Поэтому можно ожидать, что 30 декабря деньги придут почти всем. А поскольку средняя модальная зарплата по стране составляет 25 тыс. рублей, то как раз примерно такую сумму будут получать 30 декабря миллионы граждан.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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