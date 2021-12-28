Россиян, которые получают выплаты в рублях, с 1 января 2022 ожидает неприятный сюрприз

Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей
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В январе всех российских граждан, которые получают пенсионные и зарплатные выплаты в рублях, ожидает досадный подарок. По той причине, что из-за высокого темпа инфляции в стране, всех жителей ждет обесценение покупательской способности денег. Проще говоря на обычную сумму зарплаты и пенсии можно будет купить значительно меньше необходимых товаров или услуг.
«Можно не беспокоиться, что инфляция уже станет рекордной в стране за последние шесть лет, то есть с 2015 года. А этот процесс, в свою очередь, характеризуется тем, что буквально «поедает» деньги простых россиян. Ведь если еще несколько лет назад на одну тысячу рублей россияне могли позволить себе купить хоть какие-нибудь необходимые продукты на несколько дней, то сейчас этого не хватит даже на один день жизни».
По словам главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, которая сказала, что предвиденный процент инфляции будет составлять примерно 8 пунктов в процентном выражении за текущий год. В ближайшие дни ЦБ должен сообщить точный процент инфляции в стране за уходящий год.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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