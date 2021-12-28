Названы пенсионеры, которым не повысят выплаты с 1 января 2022 года

Российское правительство не нашло денег на увеличение пенсий для определенной категории пенсионеров. Финансово-экономические эксперты заявили, что повышения выплат со следующего года не стоит ждать работающим пенсионерам.

Недавно сотрудники Счетной палаты подсчитали, сколько пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, проживает в России. Было установлено, что таких людей свыше 8,6 млн человек. Таким образом, каждый пятый пенсионер из общего числа всех пожилых россиян еще трудится.

Прибавка к пенсии в 2022 году: кто и сколько получит:

Бюджет ПФР на следующий год не предусматривает повышение пенсий этой категории граждан. Согласно закону, выплаты будут индексировать и работающим пенсионерам, и неработающим на 5,9%. Неработающие пенсионеры получат прибавку сразу же, а работающим ее начислят лишь номинально, пишет primpress.ru .

Денежное прибавление пожилой человек сможет получить только через три месяца после увольнения.

Вопрос возвращения индексации пенсий для работающих пожилых граждан ранее поднимал президент Владимир Путин. Однако этот вопрос не решен до сих пор. В правительстве считают, что повышать пенсии работающим пенсионерам не стоит, так как они себя обеспечивают и не нуждаются в помощи государства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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