Более 6,8 млн пенсионерам в России не повысят пенсии с 1 января 2022 года

Вчера, 21:59

0

Image 16+
Более 6,8 млн пенсионерам в России не повысят пенсии с 1 января 2022 года
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

С 1 января страховые пенсионные выплаты увеличат только официально неработающим пожилым гражданам. Социальные пенсионеры будут получать увеличенную на 7,7% пенсию с 1 апреля. Военным пенсионерам до увеличения пенсии нужно будет подождать до 1 октября. Для федеральных льготников пенсионное пособие станет больше с 1 февраля.

Как считает Алиса Калуженина, экономист и экс-руководитель экономических подразделений в ТЭК Мосэнерго и Газпромнефть, прибавки к пенсии всегда происходят за счет средств остальных граждан. 
Кому повысят пенсии по старости с 1 января 2022 года:

«Нельзя взять деньги из воздуха и отдать пожилым людям. Как мы работаем, такую и имеем в итоге жизнь. Пенсионная выплата состоит из накопительной и страховой части. На первую приходится 6 %, а на вторую - 16%.  Страховая составляющая пенсионного пособия проходит индексацию каждый год. В этом году индексация составила 6,3% от нынешнего размера пенсии. В прошлом году пенсию подняли на 6,6 %. Этот показатель напрямую зависит от инфляции на момент пересмотра пособий, и он всегда является выше ее. В будущем году с 1 января все категории пожилых граждан начнут получать увеличенное пособие. Но в этот раз выплаты повысили на 5,9%, и процент индексации находится ниже российской инфляции на данный момент. Следовательно, либо совсем скоро его будут пересматривать, либо  начислят одноразовую компенсацию в размере 10 тысяч рублей, как это было до этого», - сообщила Калуженина.

На сегодня накопительная составляющая пенсий россиян находится в замороженном состоянии. Пересмотр этого решения планируют провести до 2024 года. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Более 6,8 млн пенсионерам в России не повысят пенсии с 1 января 2022 года

Вчера, 21:59

Выплата 11 тыс. рублей всем пенсионерам в России: названа дата выдачи денег

Вчера, 16:44

На карту Сбербанка зачислят по 16 тыс. рублей: кому 30 декабря поступит выплата

Вчера, 14:29

Гражданам в России объяснили, кто может рассчитывать на индексацию зарплат в 2022 году

Вчера, 13:19

В ПФР напомнили пожилым гражданам в РФ о выплате 4300 рублей в январе 2022 года

Вчера, 11:04

Эксперт Кричевский рассказал, что ждет РФ при отказе от вложений в госдолг США

Вчера, 09:59

Российским пенсионерам сообщили плохую новость о пенсии в январе 2022 года

Вчера, 08:44

Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей

28-12-2021, 23:19

Начнут выявлять: в ПФР готовят сюрприз россиянам

28-12-2021, 16:59

Иванова-Швец сообщила гражданам России неприятную новость про прибавку к пенсии в 2022 году

28-12-2021, 16:44

500 рублей перечислят каждому: Сбербанк обрадовал россиян под Новый год

28-12-2021, 15:34

Заслуженный экономист России Калашников: Правительство не хочет спасать россиян от бедности

28-12-2021, 14:49

Увеличение прожиточного минимума и МРОТ ожидают граждан в России с января 2022 года

28-12-2021, 12:19

Всех граждан в России , у кого есть деньги, ЦБ предупредил о неприятности под Новый год

28-12-2021, 12:09

По 20 тыс. рублей с 1-го числа: Минтруд утвердил «автоматическую» выплату россиянам

28-12-2021, 09:29

Госдума сообщила гражданам в РФ о планах на новые выплаты от президента Путина в 2022 году

27-12-2021, 22:24

Не ниже 1 тыс рублей. Стало известно, как пересчитают пенсии с 1 января

27-12-2021, 19:39

Всех россиян, кто пользуется «Сбербанк Онлайн», ждет сюрприз с 29 декабря

27-12-2021, 18:34

Деньги упадут на карту: кто получит 10 000 рублей от соцзащиты до 31 декабря

27-12-2021, 15:59

Граждан в России призвали готовиться к снижению рубля с 28 декабря 2021 года

27-12-2021, 13:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей

Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей

28-12-2021, 23:19

0

Российские пенсионеры наконец-то дождались официального сообщения о сроках денежных выплат, размер которых в среднем...

Подробнее

Деньги нашли. Выплата по 10 000 рублей каждому пенсионеру РФ с 1 января

27-12-2021, 23:49

0

Парламентарии нашли средства для выплат пенсионерам России в размере 10 тысяч рублей. На рассмотрение Госдумы внесен...

Подробнее
Выплата 11 тыс. рублей всем пенсионерам в России: названа дата выдачи денег

Выплата 11 тыс. рублей всем пенсионерам в России: названа дата выдачи денег

Вчера, 16:44

0

Исходя из правок, внесенных в бюджет главой государства, Владимиром Владимировичем Путиным, показатель прожиточного...

Подробнее
На карту Сбербанка зачислят по 16 тыс. рублей: кому 30 декабря поступит выплата

На карту Сбербанка зачислят по 16 тыс. рублей: кому 30 декабря поступит выплата

Вчера, 14:29

0

До конца года многим пенсионерам придут выплаты по линии Пенсионного фонда России. Это пенсии за январь, уточнили...

Подробнее
Иванова-Швец сообщила гражданам России неприятную новость про прибавку к пенсии в 2022 году

Иванова-Швец сообщила гражданам России неприятную новость про прибавку к пенсии в 2022 году

28-12-2021, 16:44

0

Не все пенсионеры получат с январской пенсией прибавку в размере 1 тыс. рублей. Доцент кафедры «Развитие человеческого...

Подробнее
Деньги упадут на карту: кто получит 10 000 рублей от соцзащиты до 31 декабря

Деньги упадут на карту: кто получит 10 000 рублей от соцзащиты до 31 декабря

27-12-2021, 15:59

0

Еще до конца текущего года денежные выплаты от государства получат отдельные категории граждан. Эксперты рассказали,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Сивакова: российским пенсионерам придет 13 тыс. рублей вместе с пенсией в январе 2022 года

Сивакова: российским пенсионерам придет 13 тыс. рублей вместе с пенсией в январе 2022 года

27-12-2021, 11:54

0

Начиная непосредственно с 1 января 2022 года, многим гражданам Российской Федерации начнут поступать выплаты денег в...

Подробнее
Добавки тестостерона для потенции повышают риск тромбообразования в два раза

Добавки тестостерона для потенции повышают риск тромбообразования в два раза

Вчера, 12:28

0

Ученые выяснили, что добавки на основе тестостерона повышают риск тромобообразования. Исследование провели сотрудники...

Подробнее
500 рублей перечислят каждому: Сбербанк обрадовал россиян под Новый год

500 рублей перечислят каждому: Сбербанк обрадовал россиян под Новый год

28-12-2021, 15:34

0

Держатели банковских карт Сбербанка могут получить по 500 рублей в виде бонусов. Начислят этот бонус всем, кто оформит...

Подробнее
Не ниже 1 тыс рублей. Стало известно, как пересчитают пенсии с 1 января

Не ниже 1 тыс рублей. Стало известно, как пересчитают пенсии с 1 января

27-12-2021, 19:39

0

В Российской Федерации пересчитают все виды страховых пенсий с 1 января 2022 года. В результате данного перерасчёта все...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться