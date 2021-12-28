Более 6,8 млн пенсионерам в России не повысят пенсии с 1 января 2022 года

Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей
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С 1 января страховые пенсионные выплаты увеличат только официально неработающим пожилым гражданам. Социальные пенсионеры будут получать увеличенную на 7,7% пенсию с 1 апреля. Военным пенсионерам до увеличения пенсии нужно будет подождать до 1 октября. Для федеральных льготников пенсионное пособие станет больше с 1 февраля.
Как считает Алиса Калуженина, экономист и экс-руководитель экономических подразделений в ТЭК Мосэнерго и Газпромнефть, прибавки к пенсии всегда происходят за счет средств остальных граждан.
Кому повысят пенсии по старости с 1 января 2022 года:
«Нельзя взять деньги из воздуха и отдать пожилым людям. Как мы работаем, такую и имеем в итоге жизнь. Пенсионная выплата состоит из накопительной и страховой части. На первую приходится 6 %, а на вторую - 16%. Страховая составляющая пенсионного пособия проходит индексацию каждый год. В этом году индексация составила 6,3% от нынешнего размера пенсии. В прошлом году пенсию подняли на 6,6 %. Этот показатель напрямую зависит от инфляции на момент пересмотра пособий, и он всегда является выше ее. В будущем году с 1 января все категории пожилых граждан начнут получать увеличенное пособие. Но в этот раз выплаты повысили на 5,9%, и процент индексации находится ниже российской инфляции на данный момент. Следовательно, либо совсем скоро его будут пересматривать, либо начислят одноразовую компенсацию в размере 10 тысяч рублей, как это было до этого», - сообщила Калуженина.
На сегодня накопительная составляющая пенсий россиян находится в замороженном состоянии. Пересмотр этого решения планируют провести до 2024 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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