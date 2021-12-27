Выплата 11 тыс. рублей всем пенсионерам в России: названа дата выдачи денег

Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей
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Исходя из правок, внесенных в бюджет главой государства, Владимиром Владимировичем Путиным, показатель прожиточного минимума в 2022 году немного повысится. Так сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Как считает эксперт, этот показатель для людей на пенсии равен 10 782 рублям. Это говорит о том, что каждому пенсионеру будет выплачиваться пособие, не ниже этой суммы, уже с начала 2022 года. А если прожиточный минимум в области, где проживает пожилой человек будет меньше, то в таком случае государство будет дополнительно доплачивать.Выплаты пенсионерам в России в январе 2022 года: кто и сколько получит
«Во всех областях, где ПМ меньше 10 782 рублей, граждане могут оформить для себя федеральную доплату, размер которой, составляет 1 прожиточный минимум», - добавила парламентарий.
Светлана Бессараб надеется, что пенсионеры в России обязательно получат компенсации в связи с высоким уровнем инфляции в стране. Прогнозируется, что с начала года страховые выплаты по старости увеличатся на 5,9 процента.
«Как и было в 2021 году, гражданам на пенсии в связи с инфляцией предоставят одноразовую выплату, сумма которой составляет 10 тыс. рублей. Я уверена, что правительство примет все необходимые меры, чтобы пенсионерам выплатили пособия в связи с инфляцией», - сообщила политик.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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