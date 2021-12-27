Выплата 11 тыс. рублей всем пенсионерам в России: названа дата выдачи денег

Сегодня, 16:44

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Выплата 11 тыс. рублей всем пенсионерам в России: названа дата выдачи денег
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Исходя из правок, внесенных в бюджет главой государства, Владимиром Владимировичем Путиным,  показатель прожиточного минимума в 2022 году немного повысится. Так сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как считает эксперт, этот показатель для людей на пенсии равен 10 782 рублям. Это говорит о том, что каждому пенсионеру будет выплачиваться пособие, не ниже этой суммы, уже с начала 2022 года. А если прожиточный минимум в области, где проживает пожилой человек будет меньше, то в таком случае государство будет дополнительно доплачивать.

Выплаты пенсионерам в России в январе 2022 года: кто и сколько получит

«Во всех областях, где ПМ меньше 10 782 рублей, граждане могут оформить для себя федеральную доплату, размер которой,  составляет 1 прожиточный минимум», -  добавила парламентарий.

Светлана Бессараб надеется, что пенсионеры в России обязательно получат компенсации в связи с высоким уровнем инфляции в стране. Прогнозируется, что с начала года страховые выплаты по старости увеличатся на 5,9 процента.

«Как и было в 2021 году, гражданам на пенсии в связи с инфляцией предоставят одноразовую выплату, сумма которой составляет 10 тыс. рублей. Я уверена, что правительство примет все необходимые меры, чтобы пенсионерам выплатили пособия  в связи с инфляцией», - сообщила политик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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