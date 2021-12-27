На карту Сбербанка зачислят по 16 тыс. рублей: кому 30 декабря поступит выплата

Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей
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До конца года многим пенсионерам придут выплаты по линии Пенсионного фонда России.
Это пенсии за январь, уточнили эксперты. Важно, чтобы пенсионеры знали, какие выплаты им приходят и не перепутали их с дополнительными начислениями.
Эксперты отметили, что основной поток средств должен поступить на банковские карты людей уже 30 декабря, передает PRIMPRESS. Досрочное перечисление пенсий за январь уже началось. Но также выплачивают досрочно выплаты беременным женщинам и одиноким родителям.
Средства на эти выплаты ПФР перечисляет банкам, в которых получатели выплат оформляли свои карты. Зачастую деньги переводятся на карты пенсионеров уже в тот же день. Во многих банках говорят о том, что выплаты перечисляют после обеда, если средства и документы поступили и были переданы банку в первой половине дня. В любом случае, они будут перечислены не позднее следующего рабочего дня.
В декабре 2021 года досрочно получат выплаты за январь те пенсионеры, которым пенсии приходят на карту Мир до 9 числа. А поскольку средний размер пенсии в РФ составляет 15 851 рубля, то в среднем такую сумму сейчас выплачивают российским пенсионерам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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