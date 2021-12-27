Гражданам в России объяснили, кто может рассчитывать на индексацию зарплат в 2022 году

Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей
Российские пенсионеры наконец-то дождались официального сообщения о сроках денежных выплат, размер которых в среднем...Подробнее
В 2022 году будут расти не только пенсии и различные выплаты от государства, но и зарплаты во многих сферах.
Стоит отметить, что по законодательству повышать зарплаты обязаны все работодатели, но размер индексаций не установлен. Поэтому даже при формальной индексации зарплат работники не будут иметь повода на то, чтобы оспаривать их размер.
На 2022 год, отмечают эксперты, правительство уже выделило деньги для повышения зарплат бюджетникам. Зарплаты вырастут в учителей, врачей, преподавателей вузов, ученых и работников культуры. Это профессии из майских указов президента. Остальным бюджетникам, госслужащим и силовикам зарплаты подняли в октябре, проиндексировав их в среднем на 3,7%.
Что же касается других сфер, в том числе работников различных негосударственных компаний, то согласно статье 134 Трудового кодекса, работодатели обязаны «обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы», передает e1.ru.
Эксперты отмечают, что многие работодатели не идут даже на формальное повышение зарплат, утверждая, что зарплата должна индексироваться, если она начинает не соответствовать МРОТ. Но по закону индексация должна проводиться ежегодно и ее размер связан с ростом потребительских цен.
Если же повышения зарплаты не проводится, то работники могут даже обращаться в суд, либо в госинспекцию по труду.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские пенсионеры наконец-то дождались официального сообщения о сроках денежных выплат, размер которых в среднем...Подробнее
Получателям пенсионных выплат в Российской Федерации сообщили о том, что они имеют реальную возможность получить деньги...Подробнее
Парламентарии нашли средства для выплат пенсионерам России в размере 10 тысяч рублей. На рассмотрение Госдумы внесен...Подробнее
Не все пенсионеры получат с январской пенсией прибавку в размере 1 тыс. рублей. Доцент кафедры «Развитие человеческого...Подробнее
Еще до конца текущего года денежные выплаты от государства получат отдельные категории граждан. Эксперты рассказали,...Подробнее
Начиная непосредственно с 1 января 2022 года, многим гражданам Российской Федерации начнут поступать выплаты денег в...Подробнее
Как стало известно из сообщения Пресс-службы ГУ МВД РФ по региону, на данный момент уже задержаны две подозреваемые по...Подробнее
В Российской Федерации пересчитают все виды страховых пенсий с 1 января 2022 года. В результате данного перерасчёта все...Подробнее
По сообщению пресс-службы Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в половине второго ночи сотрудникам...Подробнее
Ученые выяснили, что добавки на основе тестостерона повышают риск тромобообразования. Исследование провели сотрудники...Подробнее
Комментировать