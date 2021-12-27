Гражданам в России объяснили, кто может рассчитывать на индексацию зарплат в 2022 году

Сегодня, 13:19

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Гражданам в России объяснили, кто может рассчитывать на индексацию зарплат в 2022 году
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

В 2022 году будут расти не только пенсии и различные выплаты от государства, но и зарплаты во многих сферах.

Стоит отметить, что по законодательству повышать зарплаты обязаны все работодатели, но размер индексаций не установлен. Поэтому даже при формальной индексации зарплат работники не будут иметь повода на то, чтобы оспаривать их размер.

На 2022 год, отмечают эксперты, правительство уже выделило деньги для повышения зарплат бюджетникам. Зарплаты вырастут в учителей, врачей, преподавателей вузов, ученых и работников культуры. Это профессии из майских указов президента. Остальным бюджетникам, госслужащим и силовикам зарплаты подняли в октябре, проиндексировав их в среднем на 3,7%.

Что же касается других сфер, в том числе работников различных негосударственных компаний, то согласно статье 134 Трудового кодекса, работодатели обязаны «обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы», передает e1.ru.

Эксперты отмечают, что многие работодатели не идут даже на формальное повышение зарплат, утверждая, что зарплата должна индексироваться, если она начинает не соответствовать МРОТ. Но по закону индексация должна проводиться ежегодно и ее размер связан с ростом потребительских цен.

Если же повышения зарплаты не проводится, то работники могут даже обращаться в суд, либо в госинспекцию по труду.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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