В ПФР напомнили пожилым гражданам в РФ о выплате 4300 рублей в январе 2022 года

Сегодня, 11:04

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В ПФР напомнили пожилым гражданам в РФ о выплате 4300 рублей в январе 2022 года
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

О том, кто может в январе получить дополнительную выплату, которую можно оформить до конца декабря, рассказали эксперты.

Это выплата пожилым родителям на несовершеннолетних детей, и она составит в 2022 году 2,1 тыс. рублей. Выплачивается такая выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка, но не более чем на троих детей. Поэтому на двоих детей родитель получит около 4,3 тыс. рублей.

Такая же выплата начисляется пожилым родителям, дети которых учатся на очной форме в вузе.

Стоит отметить, что эта выплата начисляется по заявлению, поэтому не стоит ожидать, что она придет автоматически. Получат ее только те пожилые родители, которые обратились в ПФР и предоставили документы, подтверждающие возраст ребенка или то, что он учится на стационаре.

Оформить выплату может как мать, так и отец. Тем, кто успеет подать документы до конца декабря, она будет начислена уже в январе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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