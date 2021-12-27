Эксперт Кричевский рассказал, что ждет РФ при отказе от вложений в госдолг США

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О том, как повлияет на российскую экономику отказ от вложений в американский госдолг, рассказал аналитик Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
Он уверен, что даже если Россия полностью от них откажется, никаких негативных последствий для российской экономики не будет, передает Прайм. По сути, можно говорить о том, что РФ проведет ребалансировку портфеля, выбрав более доходные инструменты, если они будут доступны на рынке. Это может быть даже простая продажа бумаг, которые исчерпали возможности для роста.
«Геополитически продажа долгов США на 37 млрд долларов не окажет совершенно никакого влияния на коньюнктуру рынка, и если кто-то считает, что продажей облигаций «делает больно" американскому руководству, то это очень большое заблуждение», — заявил Кричевский.
Он добавил, что сейчас госдолг США можно расценивать как инструмент для сбережения денежных средств, поскольку доходность 10-летних облигаций со старта пандемии не превышала 1,8%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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