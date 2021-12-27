Российским пенсионерам сообщили плохую новость о пенсии в январе 2022 года

Сегодня, 08:44

0

Image 16+
Российским пенсионерам сообщили плохую новость о пенсии в январе 2022 года
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Не все российские пенсионеры получат январскую пенсию вовремя, предупреждают эксперты. Из-за того, что январь начинается с праздничных и выходных дней, Пенсионный фонд России объявил досрочную выплату пенсий, передает PRIMPRESS. Поэтому  страховые выплаты по старости тем, кто получает пенсии в первых числах месяца, начнут приходить уже в декабре.

Но также возможны ситуации, когда пенсии придут позже установленной для выплаты даты. Это коснется в основном тех пенсионеров, которые свои пенсии получают через отделения «Почты России».

Наибольшая вероятность задержек там, где на почтовых отделениях не хватает сотрудников. И в предпраздничные дни они физически могут не успеть полностью охватить население. Поэтому не исключены случаи, когда пенсия придет с задержкой. Но это, объясняют эксперты, связано не с нехваткой финансирования, а как раз с особенностями доставки.

К тому же стоит учитывать, что единого графика выплаты пенсий за январь нет, поэтому каждый регион будет устанавливать его самостоятельно и некоторые граждане получить свою пенсию смогут уже после новогодних праздников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Эксперт Кричевский рассказал, что ждет РФ при отказе от вложений в госдолг США

Сегодня, 09:59

Российским пенсионерам сообщили плохую новость о пенсии в январе 2022 года

Сегодня, 08:44

Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей

Вчера, 23:19

Начнут выявлять: в ПФР готовят сюрприз россиянам

Вчера, 16:59

Иванова-Швец сообщила гражданам России неприятную новость про прибавку к пенсии в 2022 году

Вчера, 16:44

500 рублей перечислят каждому: Сбербанк обрадовал россиян под Новый год

Вчера, 15:34

Заслуженный экономист России Калашников: Правительство не хочет спасать россиян от бедности

Вчера, 14:49

Увеличение прожиточного минимума и МРОТ ожидают граждан в России с января 2022 года

Вчера, 12:19

Всех граждан в России , у кого есть деньги, ЦБ предупредил о неприятности под Новый год

Вчера, 12:09

По 20 тыс. рублей с 1-го числа: Минтруд утвердил «автоматическую» выплату россиянам

Вчера, 09:29

Госдума сообщила гражданам в РФ о планах на новые выплаты от президента Путина в 2022 году

27-12-2021, 22:24

Не ниже 1 тыс рублей. Стало известно, как пересчитают пенсии с 1 января

27-12-2021, 19:39

Всех россиян, кто пользуется «Сбербанк Онлайн», ждет сюрприз с 29 декабря

27-12-2021, 18:34

Деньги упадут на карту: кто получит 10 000 рублей от соцзащиты до 31 декабря

27-12-2021, 15:59

Граждан в России призвали готовиться к снижению рубля с 28 декабря 2021 года

27-12-2021, 13:14

Минтруд напомнил россиянкам, как получить пособия и выплаты на детей

27-12-2021, 13:09

Сивакова: российским пенсионерам придет 13 тыс. рублей вместе с пенсией в январе 2022 года

27-12-2021, 11:54

Правительство России выплатит 10 тыс. рублей пенсионерам РФ

27-12-2021, 11:09

Экономист CMS Institute Переславский спрогнозировал галопирующую инфляцию в России

27-12-2021, 10:59

Граждан в России предупредили о полном сгорании 3 тыс. рублей на карте 1 января 2022 года

27-12-2021, 10:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Пенсионерам РФ решили выплатить разово по 10 000 рублей: названа дата

Пенсионерам РФ решили выплатить разово по 10 000 рублей: названа дата

26-12-2021, 16:59

0

Получателям пенсионных выплат в Российской Федерации сообщили о том, что они имеют реальную возможность получить деньги...

Подробнее

Деньги нашли. Выплата по 10 000 рублей каждому пенсионеру РФ с 1 января

27-12-2021, 23:49

0

Парламентарии нашли средства для выплат пенсионерам России в размере 10 тысяч рублей. На рассмотрение Госдумы внесен...

Подробнее
Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей

Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей

Вчера, 23:19

0

Российские пенсионеры наконец-то дождались официального сообщения о сроках денежных выплат, размер которых в среднем...

Подробнее
Михаил Делягин дал свой прогноз о начале военного конфликта с Украиной

Михаил Делягин дал свой прогноз о начале военного конфликта с Украиной

26-12-2021, 10:14

0

Депутат рассказал СМИ свою версию событий. По мнению Делягина, инициатором будут соседи и нападения на Россию нужно...

Подробнее
Деньги упадут на карту: кто получит 10 000 рублей от соцзащиты до 31 декабря

Деньги упадут на карту: кто получит 10 000 рублей от соцзащиты до 31 декабря

27-12-2021, 15:59

0

Еще до конца текущего года денежные выплаты от государства получат отдельные категории граждан. Эксперты рассказали,...

Подробнее
На проспекте Просвещения в Петербурге сотрудник ДПС ждал сапёров с гранатой, привязанной к руке изолентой

На проспекте Просвещения в Петербурге сотрудник ДПС ждал сапёров с гранатой, привязанной к руке изолентой

26-12-2021, 10:54

0

По сообщениям СМИ, происшествие произошло накануне, в районе двадцати двух часов. Заметив автомобиль под управлением...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Иванова-Швец сообщила гражданам России неприятную новость про прибавку к пенсии в 2022 году

Иванова-Швец сообщила гражданам России неприятную новость про прибавку к пенсии в 2022 году

Вчера, 16:44

0

Не все пенсионеры получат с январской пенсией прибавку в размере 1 тыс. рублей. Доцент кафедры «Развитие человеческого...

Подробнее
Сивакова: российским пенсионерам придет 13 тыс. рублей вместе с пенсией в январе 2022 года

Сивакова: российским пенсионерам придет 13 тыс. рублей вместе с пенсией в январе 2022 года

27-12-2021, 11:54

0

Начиная непосредственно с 1 января 2022 года, многим гражданам Российской Федерации начнут поступать выплаты денег в...

Подробнее
Лже-соцработницы обокрали пенсионерку из Петербурга на 600 тысяч

Лже-соцработницы обокрали пенсионерку из Петербурга на 600 тысяч

26-12-2021, 18:59

0

Как стало известно из сообщения Пресс-службы ГУ МВД РФ по региону, на данный момент уже задержаны две подозреваемые по...

Подробнее
Оставьте свои деньги на карте: Сбербанк предупредил всех получателей пенсии

Оставьте свои деньги на карте: Сбербанк предупредил всех получателей пенсии

26-12-2021, 11:59

0

Все граждане Российской Федерации, которым пенсия перечисляется на банковскую карточку «Мир» от Сбербанка, могут...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться