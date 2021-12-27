Российским пенсионерам сообщили плохую новость о пенсии в январе 2022 года

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Не все российские пенсионеры получат январскую пенсию вовремя, предупреждают эксперты. Из-за того, что январь начинается с праздничных и выходных дней, Пенсионный фонд России объявил досрочную выплату пенсий, передает PRIMPRESS. Поэтому страховые выплаты по старости тем, кто получает пенсии в первых числах месяца, начнут приходить уже в декабре.
Но также возможны ситуации, когда пенсии придут позже установленной для выплаты даты. Это коснется в основном тех пенсионеров, которые свои пенсии получают через отделения «Почты России».
Наибольшая вероятность задержек там, где на почтовых отделениях не хватает сотрудников. И в предпраздничные дни они физически могут не успеть полностью охватить население. Поэтому не исключены случаи, когда пенсия придет с задержкой. Но это, объясняют эксперты, связано не с нехваткой финансирования, а как раз с особенностями доставки.
К тому же стоит учитывать, что единого графика выплаты пенсий за январь нет, поэтому каждый регион будет устанавливать его самостоятельно и некоторые граждане получить свою пенсию смогут уже после новогодних праздников.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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