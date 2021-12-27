Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей

Российские пенсионеры наконец-то дождались официального сообщения о сроках денежных выплат, размер которых в среднем составит 19 тысяч рублей.

В бюджете Пенсионного Фонда России на ближайшие три года утверждены конкретные цифры повышения пенсий. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным.

По информации из ПФР страховые пенсии россиян будут постепенно и планомерно увеличиваться. На такие выплаты может рассчитывать большинство пенсионеров.

Следует уточнить, что подобные изменения касаются только неработающих пенсионеров. Для работающих прибавка не предусмотрена.

В результате, к концу 2022 года средний размер страховой пенсии по старости будет составлять 17 115 рублей, а в 2023 - 17 893 рублей. В 2024 году неработающие пенсионеры смогут получать в среднем по 18 733 рубля ежемесячно.

Кстати, во время принятия закона о пенсионной реформе, планировалось к 2024 году увеличить пенсии до 20 000 рублей. Теперь уже очевидно, что планы чиновников изменились и не в лучшую сторону.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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