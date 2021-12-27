Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей

Пенсионерам РФ решили выплатить разово по 10 000 рублей: названа дата
Получателям пенсионных выплат в Российской Федерации сообщили о том, что они имеют реальную возможность получить деньги...Подробнее
Российские пенсионеры наконец-то дождались официального сообщения о сроках денежных выплат, размер которых в среднем составит 19 тысяч рублей.
В бюджете Пенсионного Фонда России на ближайшие три года утверждены конкретные цифры повышения пенсий. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным.
По информации из ПФР страховые пенсии россиян будут постепенно и планомерно увеличиваться. На такие выплаты может рассчитывать большинство пенсионеров.
Следует уточнить, что подобные изменения касаются только неработающих пенсионеров. Для работающих прибавка не предусмотрена.
В результате, к концу 2022 года средний размер страховой пенсии по старости будет составлять 17 115 рублей, а в 2023 - 17 893 рублей. В 2024 году неработающие пенсионеры смогут получать в среднем по 18 733 рубля ежемесячно.
Кстати, во время принятия закона о пенсионной реформе, планировалось к 2024 году увеличить пенсии до 20 000 рублей. Теперь уже очевидно, что планы чиновников изменились и не в лучшую сторону.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Получателям пенсионных выплат в Российской Федерации сообщили о том, что они имеют реальную возможность получить деньги...Подробнее
Парламентарии нашли средства для выплат пенсионерам России в размере 10 тысяч рублей. На рассмотрение Госдумы внесен...Подробнее
Еще до конца текущего года денежные выплаты от государства получат отдельные категории граждан. Эксперты рассказали,...Подробнее
Депутат рассказал СМИ свою версию событий. По мнению Делягина, инициатором будут соседи и нападения на Россию нужно...Подробнее
По сообщениям СМИ, происшествие произошло накануне, в районе двадцати двух часов. Заметив автомобиль под управлением...Подробнее
Начиная непосредственно с 1 января 2022 года, многим гражданам Российской Федерации начнут поступать выплаты денег в...Подробнее
Все граждане Российской Федерации, которым пенсия перечисляется на банковскую карточку «Мир» от Сбербанка, могут...Подробнее
Как стало известно из сообщения Пресс-службы ГУ МВД РФ по региону, на данный момент уже задержаны две подозреваемые по...Подробнее
Эксперт Сергей Власов рассказал о новой выплате 25 тысяч рублей пенсионерам по указу Путина Пенсионный эксперт Сергей...Подробнее
В Российской Федерации пересчитают все виды страховых пенсий с 1 января 2022 года. В результате данного перерасчёта все...Подробнее
Комментировать