Иванова-Швец сообщила гражданам России неприятную новость про прибавку к пенсии в 2022 году

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Не все пенсионеры получат с январской пенсией прибавку в размере 1 тыс. рублей.
Доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец предупредила, что в реальности после индексации пенсии у многих пожилых граждан вырастут на гораздо более скромную сумму, передает PRIMPRESS.
Так, на 1 января 2022 года анонсирована индексация страховых пенсий по старости. Сообщалось, что эта индексация будет на уровне 5,9%. По словам зампредседателя Комитета по социальной политике Совета Федерации Елены Бибиковой, в среднем после индексации пенсии вырастут на 1 тыс. рублей.
Но такая прибавка, подчеркнула Иванова-Швец, будет далеко не у всех пожилых граждан. Так, 1 января индексируют только страховые пенсии по старости, и только пенсии тех, кто не работает.
К тому же такая прибавка будет у тех, кто сейчас получает более 16 тыс. рублей. У тех пенсионеров, которым начисляют меньше этой суммы, и прибавка будет скромнее.
«Конечно, такая индексация существенно не повысит уровень жизни российских пенсионеров», – уверена Иванова-Швец.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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