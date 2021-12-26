500 рублей перечислят каждому: Сбербанк обрадовал россиян под Новый год

Пенсионерам РФ решили выплатить разово по 10 000 рублей: названа дата
Получателям пенсионных выплат в Российской Федерации сообщили о том, что они имеют реальную возможность получить деньги...Подробнее
Держатели банковских карт Сбербанка могут получить по 500 рублей в виде бонусов.
Начислят этот бонус всем, кто оформит новую дебетовую карту банка, передает PRIMPRESS. В Сбербанке рассказали, что бонус будет начислен уже после новогодних праздников.
Важно, чтобы новая карта была зарегистрирована до 29 декабря, и до этой даты с нее было потрачено как минимум 300 рублей. Еще одним условием начисление бонуса является оформление карты онлайн. То есть, такую карту придется оформлять либо через сайт банка, либо в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».
Если все условия будут соблюдены, то с 14 января на карту придет 500 рублей в виде промокода, которые можно будет потратить на оплату покупок в маркетплейсе «СберМаркет». По условиям акции, сумма бонусов не должна превышать 35% от суммы покупки. То есть, списать их можно будет при покупке на сумму около 1500 рублей.
Также по новой карте будут действовать и другие выгодные предложения. В частности, на карту начисляют по 5% от любых покупок в кафе и ресторанах, если в месяц тратить с карты не менее 20 тыс. рублей, или хранить на ней в течение месяца не менее 40 тыс. рублей.
В банке подсчитали, что при ежемесячных тратах с карты по 20 тыс. рублей, за год вернется бонусами около 3,9 тыс. рублей, которые можно потратить на покупки в «СберМаркете».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Получателям пенсионных выплат в Российской Федерации сообщили о том, что они имеют реальную возможность получить деньги...Подробнее
Парламентарии нашли средства для выплат пенсионерам России в размере 10 тысяч рублей. На рассмотрение Госдумы внесен...Подробнее
Российских пенсионеров ждет рекордный уровень индексации выплат в следующие годы, считают авторы PRIMPRESS . При этом...Подробнее
Еще до конца текущего года денежные выплаты от государства получат отдельные категории граждан. Эксперты рассказали,...Подробнее
Депутат рассказал СМИ свою версию событий. По мнению Делягина, инициатором будут соседи и нападения на Россию нужно...Подробнее
Все граждане Российской Федерации, которым пенсия перечисляется на банковскую карточку «Мир» от Сбербанка, могут...Подробнее
По сообщениям СМИ, происшествие произошло накануне, в районе двадцати двух часов. Заметив автомобиль под управлением...Подробнее
Начиная непосредственно с 1 января 2022 года, многим гражданам Российской Федерации начнут поступать выплаты денег в...Подробнее
Новый бонус деньгами от Сбербанка в самый ближайший период времени сможет получить каждый гражданин Российской...Подробнее
Эксперт Сергей Власов рассказал о новой выплате 25 тысяч рублей пенсионерам по указу Путина Пенсионный эксперт Сергей...Подробнее
Комментировать