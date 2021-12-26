500 рублей перечислят каждому: Сбербанк обрадовал россиян под Новый год

Держатели банковских карт Сбербанка могут получить по 500 рублей в виде бонусов.

Начислят этот бонус всем, кто оформит новую дебетовую карту банка, передает PRIMPRESS . В Сбербанке рассказали, что бонус будет начислен уже после новогодних праздников.

Важно, чтобы новая карта была зарегистрирована до 29 декабря, и до этой даты с нее было потрачено как минимум 300 рублей. Еще одним условием начисление бонуса является оформление карты онлайн. То есть, такую карту придется оформлять либо через сайт банка, либо в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Если все условия будут соблюдены, то с 14 января на карту придет 500 рублей в виде промокода, которые можно будет потратить на оплату покупок в маркетплейсе «СберМаркет». По условиям акции, сумма бонусов не должна превышать 35% от суммы покупки. То есть, списать их можно будет при покупке на сумму около 1500 рублей.

Также по новой карте будут действовать и другие выгодные предложения. В частности, на карту начисляют по 5% от любых покупок в кафе и ресторанах, если в месяц тратить с карты не менее 20 тыс. рублей, или хранить на ней в течение месяца не менее 40 тыс. рублей.

В банке подсчитали, что при ежемесячных тратах с карты по 20 тыс. рублей, за год вернется бонусами около 3,9 тыс. рублей, которые можно потратить на покупки в «СберМаркете».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700