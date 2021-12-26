Начнут выявлять: в ПФР готовят сюрприз россиянам

Сегодня, 16:59

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Начнут выявлять: в ПФР готовят сюрприз россиянам
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Пенсионный фонд Российской Федерации в настоящий момент занимается подготовкой совершенно нового порядка своим соотечественникам. Ведомство ведёт активный поиск  таких граждан, которые крайне нуждаются в денежных пособиях от государства. На данную тему уже готово соответствующее постановление правительства. Об этом пишет онлайн издание PRIMPRESS. 

Такой документ разработан специалистами Минтруда. В соответствии с этим постановлением, на всей территории Российской Федерации в ближайшие дни начнёт функционировать новый порядок, позволяющий выявлять таких людей, что нуждаются в предоставлении социального пособия в деньгах от государства. Выполнение подобных задач поручено ПФР. 

На основе показателей, стекающих в фонд по каналам межведомственного взаимодействия, компетентные эксперты смогут максимально обнаружить тех граждан, которые реально нуждаются в действенной помощи властей. Сами жители РФ могут оценить собственное материальное положение. При полном понимании того, что им необходимы средства от государства, они вправе подать своё заявление на соответствующую помощь. А с 2023 года этим будет заниматься непосредственно Пенсионный фонд России. 

Люди больше не должны сами обивать пороги ведомств, уточняется в постановлении. Специалисты сопоставят все данные и проинформируют человека о пособии, которое ему положено. Это будет сделано, в частности, на основе информации, которая поступит в ПФР от налоговой. Например, если выяснится, что доходы семьи находятся на уровне ниже прожиточного минимума, будут отправлены запросы в другие ведомства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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