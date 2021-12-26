Увеличение прожиточного минимума и МРОТ ожидают граждан в России с января 2022 года

Сегодня, 12:19

0

Image 16+
Увеличение прожиточного минимума и МРОТ ожидают граждан в России с января 2022 года
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

С января 2022 года жизнь граждан России несколько изменится. Речь идет об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. По указу президента сумы будут увеличены, потому как он приказал представителям власти перекрытие пунктов инфляции доплатами к регулярным выплатам россиян. 

«Так, с января 2022 года устанавливается новый размер прожиточного минимума. В среднем по стране он превысит 12,6 тысячи рублей на душу населения. Для трудоспособных россиян минимум составит 13,7 тысячи рублей, для пенсионеров — 10,8 тысячи рублей, а для детей — 12,2 тысячи рублей». 

Также с января 2022 года повысится сумма МРОТ, теперь ее сумма будет 13 тысяч 800 рублей. Сумма МРОТ также повысится с января нового 2022 года, теперь она будет составлять 13 тысяч 800 рублей. Кроме того, Владимир Путин дал указ о повышении пенсионных выплат, и размер индексации по его заверению, должен перекрыть уровень инфляции. 

С нового года в России будут введены новые правила контроля начисления пенсий. Перерасчет пенсионерам которые не работают будут осуществляться автоматически. Также доплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности, если трудовой стаж 30 и более лет, будут осуществляться тем же образом. Для того чтобы оформить пенсию нужно будет подать заявление через портал госусуг. 

Помимо прочего, с нового года из пенсий пожилых людей, признанных банкротами, не будут удерживать средства. Смогут получить добавку к пенсии в размере 25% и те люди, которые проживают в сельской местности не меньше 30 лет. Нововведение ввели и для больничных листов. Больше не будет этой бумажной волокиты. Теперь больничный листы будут выписывать лишь в электронном виде. 

Исключение будет сделано только для работников, сведения о которых представляют государственную тайну, или в отношении которых реализуются меры государственной защиты. Документ нового формата врачи будут подписывать электронной подписью и отправлять в Фонд социального страхования. Работодателям необходимо обеспечить прием и оплату электронного больничного, а также информировать своих сотрудников по всем вопросам их получения. 

Банк России с 1 января нового года включает ограничения по поводу выдачи микрофинансовыми организациями отдельных видов кредитов. На предпринимателей и компаний ограничения не распространяются. С 1 января 2022 года будут повышаться акцизы на этиловый спирт и продукцию, которая содержит спирт. Сюда относятся виноматериалы, сидр, виноградное и фруктовое сусло, пуаре, медовуха, игристые вида, имеется в виду шампанское, пиво с содержанием спирта выше 0,5%. 

Соответственно и продукция на полках магазинов тоже подорожает. Еще с 1 января увеличатся акцизы на легковые автомобили с мощностью двигателя выше 67,5 кВт (90л.с.) и мотоциклы, а также на моторные масла, автомобильный бензин, дизельное топливо. Повезло автомобилистам, и с 1 января 2022 года им не нужно больше в обязательном порядке проходить техосмотр и получать диагностическую карту. А вот для водителей такси, автобусов и грузовиков эта обязанность сохраняется.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Увеличение прожиточного минимума и МРОТ ожидают граждан в России с января 2022 года

Сегодня, 12:19

Всех граждан в России , у кого есть деньги, ЦБ предупредил о неприятности под Новый год

Сегодня, 12:09

По 20 тыс. рублей с 1-го числа: Минтруд утвердил «автоматическую» выплату россиянам

Сегодня, 09:29

Госдума сообщила гражданам в РФ о планах на новые выплаты от президента Путина в 2022 году

Вчера, 22:24

Не ниже 1 тыс рублей. Стало известно, как пересчитают пенсии с 1 января

Вчера, 19:39

Всех россиян, кто пользуется «Сбербанк Онлайн», ждет сюрприз с 29 декабря

Вчера, 18:34

Деньги упадут на карту: кто получит 10 000 рублей от соцзащиты до 31 декабря

Вчера, 15:59

Граждан в России призвали готовиться к снижению рубля с 28 декабря 2021 года

Вчера, 13:14

Минтруд напомнил россиянкам, как получить пособия и выплаты на детей

Вчера, 13:09

Сивакова: российским пенсионерам придет 13 тыс. рублей вместе с пенсией в январе 2022 года

Вчера, 11:54

Правительство России выплатит 10 тыс. рублей пенсионерам РФ

Вчера, 11:09

Экономист CMS Institute Переславский спрогнозировал галопирующую инфляцию в России

Вчера, 10:59

Граждан в России предупредили о полном сгорании 3 тыс. рублей на карте 1 января 2022 года

Вчера, 10:34

Пенсионерам в России озвучили опасность траты всей суммы выплат с карты «Мир» в декабре

Вчера, 10:14

Сразу после Нового года. Жителей в РФ готовят к крупнейшей с 1990-х денежной реформе

Вчера, 09:19

Пенсионерам РФ решили выплатить разово по 10 000 рублей: названа дата

26-12-2021, 16:59

Деньги нужно забрать в Сбербанке: кому с 27 декабря поступит выплата от ПФР

26-12-2021, 16:54

ПФР: часть пенсионеров в РФ получит проиндексированную выплату до Нового года

26-12-2021, 13:19

Оставьте свои деньги на карте: Сбербанк предупредил всех получателей пенсии

26-12-2021, 11:59

Все граждане в России смогут получить новую выплату по 15 600 рублей с 1 января 2022 года

26-12-2021, 10:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Пенсионерам РФ решили выплатить разово по 10 000 рублей: названа дата

Пенсионерам РФ решили выплатить разово по 10 000 рублей: названа дата

26-12-2021, 16:59

0

Получателям пенсионных выплат в Российской Федерации сообщили о том, что они имеют реальную возможность получить деньги...

Подробнее

Деньги нашли. Выплата по 10 000 рублей каждому пенсионеру РФ с 1 января

Вчера, 23:49

0

Парламентарии нашли средства для выплат пенсионерам России в размере 10 тысяч рублей. На рассмотрение Госдумы внесен...

Подробнее
Индексация будет рекордной. Объявлены даты повышения пенсий в РФ

Индексация будет рекордной. Объявлены даты повышения пенсий в РФ

25-12-2021, 16:39

0

Российских пенсионеров ждет рекордный уровень индексации выплат в следующие годы, считают авторы PRIMPRESS . При этом...

Подробнее
Деньги упадут на карту: кто получит 10 000 рублей от соцзащиты до 31 декабря

Деньги упадут на карту: кто получит 10 000 рублей от соцзащиты до 31 декабря

Вчера, 15:59

0

Еще до конца текущего года денежные выплаты от государства получат отдельные категории граждан. Эксперты рассказали,...

Подробнее
Михаил Делягин дал свой прогноз о начале военного конфликта с Украиной

Михаил Делягин дал свой прогноз о начале военного конфликта с Украиной

26-12-2021, 10:14

0

Депутат рассказал СМИ свою версию событий. По мнению Делягина, инициатором будут соседи и нападения на Россию нужно...

Подробнее
Оставьте свои деньги на карте: Сбербанк предупредил всех получателей пенсии

Оставьте свои деньги на карте: Сбербанк предупредил всех получателей пенсии

26-12-2021, 11:59

0

Все граждане Российской Федерации, которым пенсия перечисляется на банковскую карточку «Мир» от Сбербанка, могут...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

На проспекте Просвещения в Петербурге сотрудник ДПС ждал сапёров с гранатой, привязанной к руке изолентой

На проспекте Просвещения в Петербурге сотрудник ДПС ждал сапёров с гранатой, привязанной к руке изолентой

26-12-2021, 10:54

0

По сообщениям СМИ, происшествие произошло накануне, в районе двадцати двух часов. Заметив автомобиль под управлением...

Подробнее
Сивакова: российским пенсионерам придет 13 тыс. рублей вместе с пенсией в январе 2022 года

Сивакова: российским пенсионерам придет 13 тыс. рублей вместе с пенсией в январе 2022 года

Вчера, 11:54

0

Начиная непосредственно с 1 января 2022 года, многим гражданам Российской Федерации начнут поступать выплаты денег в...

Подробнее
Сбербанк перечислит 1000 рублей гражданам в России в январе 2022 года

Сбербанк перечислит 1000 рублей гражданам в России в январе 2022 года

25-12-2021, 19:39

0

Новый бонус деньгами от Сбербанка в самый ближайший период времени сможет получить каждый гражданин Российской...

Подробнее
Эксперт Власов рассказал о выплате 25000 рублей пенсионерам по указу Путина

Эксперт Власов рассказал о выплате 25000 рублей пенсионерам по указу Путина

26-12-2021, 02:54

0

Эксперт Сергей Власов рассказал о новой выплате 25 тысяч рублей пенсионерам по указу Путина Пенсионный эксперт Сергей...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться