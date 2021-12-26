Увеличение прожиточного минимума и МРОТ ожидают граждан в России с января 2022 года

С января 2022 года жизнь граждан России несколько изменится. Речь идет об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. По указу президента сумы будут увеличены, потому как он приказал представителям власти перекрытие пунктов инфляции доплатами к регулярным выплатам россиян.

«Так, с января 2022 года устанавливается новый размер прожиточного минимума. В среднем по стране он превысит 12,6 тысячи рублей на душу населения. Для трудоспособных россиян минимум составит 13,7 тысячи рублей, для пенсионеров — 10,8 тысячи рублей, а для детей — 12,2 тысячи рублей».

Также с января 2022 года повысится сумма МРОТ, теперь ее сумма будет 13 тысяч 800 рублей. Сумма МРОТ также повысится с января нового 2022 года, теперь она будет составлять 13 тысяч 800 рублей. Кроме того, Владимир Путин дал указ о повышении пенсионных выплат, и размер индексации по его заверению, должен перекрыть уровень инфляции.

С нового года в России будут введены новые правила контроля начисления пенсий. Перерасчет пенсионерам которые не работают будут осуществляться автоматически. Также доплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности, если трудовой стаж 30 и более лет, будут осуществляться тем же образом. Для того чтобы оформить пенсию нужно будет подать заявление через портал госусуг.

Помимо прочего, с нового года из пенсий пожилых людей, признанных банкротами, не будут удерживать средства. Смогут получить добавку к пенсии в размере 25% и те люди, которые проживают в сельской местности не меньше 30 лет. Нововведение ввели и для больничных листов. Больше не будет этой бумажной волокиты. Теперь больничный листы будут выписывать лишь в электронном виде.

Исключение будет сделано только для работников, сведения о которых представляют государственную тайну, или в отношении которых реализуются меры государственной защиты. Документ нового формата врачи будут подписывать электронной подписью и отправлять в Фонд социального страхования. Работодателям необходимо обеспечить прием и оплату электронного больничного, а также информировать своих сотрудников по всем вопросам их получения.

Банк России с 1 января нового года включает ограничения по поводу выдачи микрофинансовыми организациями отдельных видов кредитов. На предпринимателей и компаний ограничения не распространяются. С 1 января 2022 года будут повышаться акцизы на этиловый спирт и продукцию, которая содержит спирт. Сюда относятся виноматериалы, сидр, виноградное и фруктовое сусло, пуаре, медовуха, игристые вида, имеется в виду шампанское, пиво с содержанием спирта выше 0,5%.

Соответственно и продукция на полках магазинов тоже подорожает. Еще с 1 января увеличатся акцизы на легковые автомобили с мощностью двигателя выше 67,5 кВт (90л.с.) и мотоциклы, а также на моторные масла, автомобильный бензин, дизельное топливо. Повезло автомобилистам, и с 1 января 2022 года им не нужно больше в обязательном порядке проходить техосмотр и получать диагностическую карту. А вот для водителей такси, автобусов и грузовиков эта обязанность сохраняется.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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