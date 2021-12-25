Граждан в России призвали готовиться к снижению рубля с 28 декабря 2021 года

Сегодня, 13:14

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Граждан в России призвали готовиться к снижению рубля с 28 декабря 2021 года
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Сегодня, в понедельник, 27 декабря 2021 года, всех граждан Российской Федерации предупредили о том, что в самые ближайшие дни российская национальная валюта окажется под серьезным давлением. В связи с этим обстоятельством курс рубля станет снижаться в преддверии Нового года и Рождества. Такую информацию сообщил финансово-экономический аналитик Юрий Попов, пишет российское онлайн издание PRIMPRESS. 

По утверждению специалиста, на протяжении прошедшей недели рубль относительно укреплялся. Отечественная валюта весьма устойчиво поддерживалась благодаря различным позитивным новостям. Подобные сообщения поступали из разных уголков планеты. Утешительные показатели приходили о вновь обнаруженной версии вируса SARS-CoV-2 «омикрон». 

Научные исследователи уверены, что данный штамм не опаснее «дельты», однако, он намного заразнее. Количество госпитализаций при инфицировании новой версией снизилось на 70%, чем при предыдущих вариантах коронавируса. Относительно немного поддержала рубль пресс-конференция Владимира Путина. Это мероприятие не обострило международных отношений, несколько увеличив чаяния самих граждан Российской Федерации. Но — уже в предстоящие дни для российской валюты начнётся темный период. 

Уже с 28 декабря снизится активность экспортеров, а это значит, что рубль сразу же окажется под новым давлением и начнет снижаться. По мнению аналитика, в ближайшее время доллар вырастет до 74 рублей, а позиции рубля снова ослабнут. В преддверии длинных праздников это явно не очень хороший сигнал для рынка. 

Кроме того, отмечает эксперт, Центробанк вплоть до 30 декабря будет активно покупать валюту. Закупки ожидаются на уровне 310 миллионов долларов в день. Это тоже, несомненно, нанесет удар по рублю.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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