Министр транспорта, живший и учившийся в Петербурге, не дал денег городу, где начинал строить карьеру

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Окончивший СПбПУ, Виталий Савельев начал подниматься по карьерной лестнице здесь же, в городе. Работая в строительстве, был связан с городской администрацией ещё в девяностые годы. По некоторым данным, имел отношение к финансированию второй избирательной компании Собчака. В начале нового тысячелетия перебрался в Москву. С прошлого года назначен министром транспорта.
В конце текущего года Министерство транспорта решило убрать из генплана строительства широтной магистрали скоростного движения ряд развязок, с тем, чтобы финансирование этой части строительства велось из городского бюджета. Изменения были недавно приняты комиссией, корректирующей генплан.
Хочется напомнить, что одним из руководителей возглавляемого сейчас Савельевым ведомства был когда-то Максим Соколов, занимающий сейчас пост вице-губернатора города. В своё время бывший министр неоднократно бывал в Петербурге, курируя крупные проекты, имеющие значение для северной столицы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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