Правительство Петербурга выделило средства для выплаты медработникам

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам
Доктор экономических наук Сергей Смирнов рассказал о негативных последствиях еще одной разовой выплаты в размере 10...Подробнее
По сообщению городской администрации, губернатором Александром Бегловым подписано постановление руководства города о выделении денег из резервов правительства города в объёме 336900 тысяч рублей. Данная сумма, в соответствии с постановлением от двадцать второго февраля этого года, будет направлена на разовую выплату медработникам государственных медицинских организаций и водителям скорой помощи, которые пострадали во время исполнения должностных обязанностей по причине контакта с пациентами, болеющими коронавирусом и членам их семей в текущем год
Ранее в 2021 году уже было выделено 4795200 тысячи рублей на те же цели, что дало возможность оказать помощь более пятнадцати тысячам медработникам и членам семей погибших вследствие заболевания врачей.
По расчётам, выделенные деньги пойдут на выплаты полутора тысячам медработников в случае признания их пострадавшими вследствие исполнения должностных обязанностей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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