Правительство Петербурга выделило средства для выплаты медработникам

Сегодня, 19:04

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Правительство Петербурга выделило средства для выплаты медработникам
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

По сообщению городской администрации, губернатором Александром Бегловым подписано постановление руководства города о выделении денег из резервов правительства города в объёме 336900 тысяч рублей. Данная сумма, в соответствии с постановлением от двадцать второго февраля этого года, будет направлена на разовую выплату медработникам государственных медицинских организаций и водителям скорой помощи, которые пострадали во время исполнения должностных обязанностей по причине контакта с пациентами, болеющими коронавирусом и членам их семей в текущем год

Ранее в 2021 году уже было выделено 4795200 тысячи рублей на те же цели, что дало возможность оказать помощь более пятнадцати тысячам медработникам и членам семей погибших вследствие заболевания врачей.

По расчётам, выделенные деньги пойдут на выплаты полутора тысячам медработников в случае признания их пострадавшими вследствие исполнения должностных обязанностей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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