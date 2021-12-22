Выплату в размере 10 тысяч рублей смогут получить все россияне с Нового года

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам
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Выплату размером 10 тысяч рублей смогут получить все российские граждане уже в наступающем 2022 год.
Речь идет о денежных средствах за добровольную сдачу оружия. Государство гарантирует выплаты за различные виды оружия или боевые припасы каждому россиянину, который сам сдаст его в правоохранительные органы.
Lанный вид выплат существуют во всех регионах РФ. Уже с 1 января 2022 года эти выплаты возрастут. Сумма выплаты зависит напрямую от класса оружия. Например, за принесенный в полицию карабин гражданин получит 10 500 рублей. В случае сдачи автомата выплата составит 12 000 рублей. Гранатомет оценивается в 15 000 рублей. А вот за охотничье гладкоствольное оружие можно получить шесть тысяч рублей.
В пресс-службе полиции РФ подчеркивают, что разоружение населения является на сегодня очень важной задачей, так как преступления с огнестрелом, к сожалению, совершаются нередко.
Для получения данной выплаты необходимо написать заявление и предоставить определенные документы. Деньги поступят на указанный банковский счет в течение 10 рабочих дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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