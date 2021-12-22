В Кремле назвали факторы роста доходов жителей РФ

Какие факторы влияют на доходы населения в России, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он отметил, что рост реальных доходов зависит от размера заработной платы и динамики ее роста, теневой занятости, изменения уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает Прайм .

На своей ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что по итогам 2021 года реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут на 3,5%.

Но из-за провала в 2020 году, отметил Белоусов, по уровню реальных доходов Россия останется «примерно на уровне 2019 года».

«Формально рост доходов населения зависит от трех групп факторов. Первая — это динамика реальной заработной платы. Здесь у нас есть проблемы, которые связаны в основном с бюджетниками», — сказал Белоусов.

Также Белоусов добавил, что сейчас за ситуацией с изменением доходов населения президент РФ следит пристально. Он уже провел недавно встречу с правительством, чтобы выяснить, насколько успешно идет реализация указа, согласно которому зарплата бюджетников должна быть не ниже средней зарплаты по экономике регионов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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