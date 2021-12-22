ЦБ предупредил всех граждан в России, кто переводит деньги с карты на карту

Центробанк сообщил о том, как изменятся условия переводов с карты на карту.

В ближайшем будущем, отметили в ЦБ, переводы с карты на карту, если карты принадлежат одному человеку, будут бесплатными, передает PRIMPRESS .

В пресс-службе Центробанка сообщили, что это идея регулятора. ЦБ считает целесообразным отменить любые комиссии при переводе средств между картами одного владельца, независимо от того, в одном банке они открыты, или нет.

Но стоит учитывать, что пока планируется отменить комиссию только на переводы до 1,4 млн рублей.

Важно, что нововведение распространиться не только на переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), которая разработана Центробанком, но и других каналов переводов.

Такие изменения, отметили эксперты, оценят многие россияне, ведь большинство из них получают деньги на одну карту, но хранить их предпочитают на другой. Об этом говорила ранее и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы уже давно живем в преобладании безналичных форм. И такие комиссии часто могут быть барьером для того, чтобы люди свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательны», – отмечала Набиуллина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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