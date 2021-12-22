Президент Путин обрадовал пенсионеров заявлением о «колоссальных деньгах»

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам
Доктор экономических наук Сергей Смирнов рассказал о негативных последствиях еще одной разовой выплаты в размере 10...Подробнее
Президент РФ Владимир Путин сообщил о финансовой помощи для российских пенсионеров. Правительство будет делать все возможное для того, чтобы пенсии выросли с учетом показателя инфляции. Глава государства подчеркнул, что вопрос индексации пенсий очень важен.
«Весь смысл нашей работы заключается в том, чтобы жизнь у россиян становилась лучше и лучше. В первую очередь не нужно забывать об обеспечении пенсионеров. Инфляция возросла. Исходя из этого будет произведена корректировка доходов людей пожилого возраста таким образом, чтобы они соответствовали уровню инфляции. И на это должны быть настроены все уровни власти. Ведь предстоит исполнять грандиозные планы. Все средства, которые будут выделены на это, необходимо использовать таким образом, чтобы люди почувствовали, что их жизнь меняется к лучшему», - заявил президент.
Глава государства не сообщил никакой информации о предстоящих новогодних выплатах. Хотя именно эту новость ожидали все российские пенсионеры. Владимир Владимирович поделился планами на ближайшие годы. Как сообщил лидер РФ, на поддержку благосостояния россиян планируется выделить «колоссальные деньги».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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