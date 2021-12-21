Пенсионеры получат выплаты к Новому году и после: что изменится в 2022 году

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам
Доктор экономических наук Сергей Смирнов рассказал о негативных последствиях еще одной разовой выплаты в размере 10...Подробнее
Комитет Госдумы по труду и социальной политике и делам ветеранов разработал законопроект, который предусматривает ежегодные предновогодние выплаты пенсионерам.
Таким образом, в декабре некоторые пенсионеры могут получить дополнительной выплаты. Речь идет о гражданах, которым исполнилось в ноябре 80 лет. У них в декабре фиксированная часть пенсии увеличилась вдвое.
Пенсионерам, уволившимся в августе текущего года, с 1 декабря начислят доплату за три месяца. В текущем месяце граждане, подавшие ранее заявление на перерасчет в связи с наличием несовершеннолетних иждивенцев, тоже могут рассчитывать на повышенную пенсию. Граждане, которые должны получить пенсионные выплаты на новогодние праздники, получат их до Нового года. Юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская сообщила об изменениях, которые коснутся пенсионеров в следующем году:
1. Упростят порядок начисления пенсии по предложению центра занятости.
2. Социальная доплата будет устанавливаться без предъявления дополнительных документов и заявлений.
3. Страховую пенсию по инвалидности назначат со дня признания гражданина инвалидом без заявления.
4. Страховую пенсию по старости назначат автоматически гражданам, обратившимся с заявлением через портал Госуслуги.
5. ПФ будет оказывать помощь гражданам в оформлении документации, которая требуется для начисления страховой пенсии.
6. Гражданам, проработавшим не менее 30 лет в аграрном секторе, начислят повышенную выплату к страховой пенсии по старости и по инвалидности в размере 25 % суммы стандартной выплаты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Доктор экономических наук Сергей Смирнов рассказал о негативных последствиях еще одной разовой выплаты в размере 10...Подробнее
Центробанк России намерен обуздать инфляцию, поэтому собирается снова повысить ключевую ставку. Судя по всему, это...Подробнее
В декабре многие россияне смогут получить по 10 тыс. рублей от Сбербанка. Для того, чтобы получить эту сумму,...Подробнее
Владельцы банковской карты «Мир» в 2022 году столкнутся с рядом изменений, утверждают эксперты. Для держателей пластика...Подробнее
О новых выплатах до конца года рассказали эксперты, отмечая, что эти выплаты получат не все пенсионеры. Речь идет о...Подробнее
Новую денежную выплату начислят российским пенсионерам в 2022 году. Для начисления данной выплаты будут действовать...Подробнее
Высокопоставленные должности в Санкт-Петербурге по загадочному стечению обстоятельств получают выходцы из Курортного...Подробнее
Некоторым гражданам России уже с 22 декабря на карты начнут приходить средства, которые дополнительно были...Подробнее
О рекордном повышении выплат по старости заявили эксперты. Но, к сожалению, существенный рост выплат не коснется...Подробнее
Пенсионеры могут сами занизить себе пенсию, не указав всю информацию о трудовом стаже. Об этом рассказала пенсионный...Подробнее
Комментировать