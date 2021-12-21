Пенсионеры получат выплаты к Новому году и после: что изменится в 2022 году

Комитет Госдумы по труду и социальной политике и делам ветеранов разработал законопроект, который предусматривает ежегодные предновогодние выплаты пенсионерам.

Таким образом, в декабре некоторые пенсионеры могут получить дополнительной выплаты. Речь идет о гражданах, которым исполнилось в ноябре 80 лет. У них в декабре фиксированная часть пенсии увеличилась вдвое.

Пенсионерам, уволившимся в августе текущего года, с 1 декабря начислят доплату за три месяца. В текущем месяце граждане, подавшие ранее заявление на перерасчет в связи с наличием несовершеннолетних иждивенцев, тоже могут рассчитывать на повышенную пенсию. Граждане, которые должны получить пенсионные выплаты на новогодние праздники, получат их до Нового года. Юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская сообщила об изменениях, которые коснутся пенсионеров в следующем году:

1. Упростят порядок начисления пенсии по предложению центра занятости.

2. Социальная доплата будет устанавливаться без предъявления дополнительных документов и заявлений.

3. Страховую пенсию по инвалидности назначат со дня признания гражданина инвалидом без заявления.

4. Страховую пенсию по старости назначат автоматически гражданам, обратившимся с заявлением через портал Госуслуги.

5. ПФ будет оказывать помощь гражданам в оформлении документации, которая требуется для начисления страховой пенсии.

6. Гражданам, проработавшим не менее 30 лет в аграрном секторе, начислят повышенную выплату к страховой пенсии по старости и по инвалидности в размере 25 % суммы стандартной выплаты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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