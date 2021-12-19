Правительство России решает вопрос о дополнительных выплатах пенсионерам к Новому году

Проект закона Российской Федерации о выплатах каждый год всем пожилым гражданам страны на Новый год тринадцатой пенсии в настоящее время отослан для одобрения и подписания в правительство РФ. Как написали на своих страницах многие российские средства массовой информации, конкретный размер денежного перечисления запланирован таким, какой и реальный размер ежемесячной пенсии, получаемой сейчас пожилым гражданином, сообщает онлайн издание Сиб.фм.

«Проект закона, регламентирующий людям тринадцатую пенсию, уже разработан в Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной думы Российской Федерации. Авторы, создавшие этот законопроект, объясняют свою инициативу тем, что уже давно назрела насущная необходимость поддержки российских пенсионеров, как самой уязвимой категории россиян из-за высокой инфляции в стране», — указано в публикациях российских СМИ.

Предновогоднюю выплату предлагается установить в размере получаемой пенсии. В данном случае на поддержку пенсионеров потребуется выделить 786,2 млрд рублей. Источником финансирования должен стать федеральный бюджет. В наcтоящее время документ направлен на заключение в правительство РФ, пишет издание Сиб.фм.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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