Экономисты рассказали, что будет в РФ с ценами, рублем, доходами в 2022 году

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Центробанк РФ с высокой степенью вероятности сможет и далее сохранять прежний курс рубля в диапазоне, который наиболее выгоден государству. Такую уверенность в экономической политике властей Российской Федерации подтвердил доктор экономических наук Игорь Николаев.
Финансовый аналитик рассказал, что двумя факторами, максимально важными для отечественной экономики, останутся геополитические риски и опасности, которые принесла в Россию пандемия вируса SARS-COV-2. Игорь Николаев акцентировал внимание на том, что в настоящее время состояние рынков оказывает существенную финансовую помощь всей Российской Федерации.
«Моё мнение: за рублёвый курс относительно доллара и евро не следует переживать. Дело в том, что нынешняя стоимость энергоносителей и далее какой-то период времени будет оставаться на достаточно высоком уровне. На них в мировом масштабе установился весьма повышенный спрос. Эта глобальная тенденция проявилась ещё на начальной фазе энергоперехода. Цены на нефть сегодня очень комфортные для рубля, а на газ — так просто подарок», — приводит мнение Николаева «Московский комсомолец».
Он также отметил, что последняя встреча президентов США и России снизила санкционное напряжение. Это тоже можно расценивать в качестве позитивного фактора для отечественной валюты.
Аналитик банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков считает наиболее вероятным значением в следующем году 70–77 рублей за доллар и 79–87 рублей за евро.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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