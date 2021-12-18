Сивакова разъяснила, каких пенсионеров в России оставят без индексации с 1 января 2022 года

Сегодня, 16:04

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Сивакова разъяснила, каких пенсионеров в России оставят без индексации с 1 января 2022 года
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Эксперты рассказали о том, у кого в следующем году пенсия не изменится.

Юрист Ирина Сивакова утверждает, что часть граждан останутся без индексации социальных выплат, которые они получают, передает PRIMPRESS.

Она заявила, что не будут проиндексированы выплаты, которые получают граждане от социальной защиты населения. Эти выплаты финансируются из местных бюджетов, соответственно, деньги на них выделяют власти субъектов Федерации.

Так, на 1 января 2022 года запланирована индексация страховых выплат по старости. Должны также вырасти и выплаты, которые получают граждане от соцзащиты и из местных бюджетов. Но не все регионы посчитали возможным проиндексировать такие выплаты.

Не будут повышаться соцпособия в следующем году в Ленинградской области. Но если деньги в бюджете найдутся, то, возможно, чиновники пересмотрят решение отказаться от индексации. Сивакова полагает, что все же даже если индексация и произойдет, она будет незначительной.

Не будут индексироваться и пенсии работающих пенсионерам. Им в августе лишь пересчитают пенсии с учетом заработанных за год баллов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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