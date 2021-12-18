Сивакова разъяснила, каких пенсионеров в России оставят без индексации с 1 января 2022 года

Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты
На февраль следующего года намечена индексация доплат для пенсионеров. Речь идет о социальных выплатах. Ожидается, что...Подробнее
Эксперты рассказали о том, у кого в следующем году пенсия не изменится.
Юрист Ирина Сивакова утверждает, что часть граждан останутся без индексации социальных выплат, которые они получают, передает PRIMPRESS.
Она заявила, что не будут проиндексированы выплаты, которые получают граждане от социальной защиты населения. Эти выплаты финансируются из местных бюджетов, соответственно, деньги на них выделяют власти субъектов Федерации.
Так, на 1 января 2022 года запланирована индексация страховых выплат по старости. Должны также вырасти и выплаты, которые получают граждане от соцзащиты и из местных бюджетов. Но не все регионы посчитали возможным проиндексировать такие выплаты.
Не будут повышаться соцпособия в следующем году в Ленинградской области. Но если деньги в бюджете найдутся, то, возможно, чиновники пересмотрят решение отказаться от индексации. Сивакова полагает, что все же даже если индексация и произойдет, она будет незначительной.
Не будут индексироваться и пенсии работающих пенсионерам. Им в августе лишь пересчитают пенсии с учетом заработанных за год баллов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На февраль следующего года намечена индексация доплат для пенсионеров. Речь идет о социальных выплатах. Ожидается, что...Подробнее
Некоторые сетевые ресурсы «играют» на чувствах российских пенсионеров. Одни обнадеживают граждан на заслуженном отдыхе...Подробнее
С понедельника, 20 декабря, в РФ начнется третья волна перечислений денежных выплат населению по линии ПФР за последний...Подробнее
Польский кабинет министров обратился к главам ЕС с просьбой провести расследование на предмет нарушения компанией...Подробнее
Эксперты объяснили, почему лучше не снимать всю пенсию с карты «Мир» от Сбербанка. Для тех, кто будет оставлять часть...Подробнее
Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о том, что до 31 декабря россияне получат все положенные им выплаты -...Подробнее
17 декабря ключевую ставку в России подняли на один процентный пункт, после чего она достигла уровня в 8,5%. Глава...Подробнее
Вот уже почти две недели в СМИ активно обсуждается тема возможного введения в РФ ежегодной предновогодней выплаты - так...Подробнее
Новую доплату к пенсии могут получить с 1 января 2022 года российские пенсионеры. Новая мера поддержки буде действовать...Подробнее
Министерство Труда РФ анонсировало поступление новых выплат для всех категорий пенсионеров — ожидается, что денежные...Подробнее
Комментировать