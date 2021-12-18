Сивакова разъяснила, каких пенсионеров в России оставят без индексации с 1 января 2022 года

Эксперты рассказали о том, у кого в следующем году пенсия не изменится.

Юрист Ирина Сивакова утверждает, что часть граждан останутся без индексации социальных выплат, которые они получают, передает PRIMPRESS .

Она заявила, что не будут проиндексированы выплаты, которые получают граждане от социальной защиты населения. Эти выплаты финансируются из местных бюджетов, соответственно, деньги на них выделяют власти субъектов Федерации.

Так, на 1 января 2022 года запланирована индексация страховых выплат по старости. Должны также вырасти и выплаты, которые получают граждане от соцзащиты и из местных бюджетов. Но не все регионы посчитали возможным проиндексировать такие выплаты.

Не будут повышаться соцпособия в следующем году в Ленинградской области. Но если деньги в бюджете найдутся, то, возможно, чиновники пересмотрят решение отказаться от индексации. Сивакова полагает, что все же даже если индексация и произойдет, она будет незначительной.

Не будут индексироваться и пенсии работающих пенсионерам. Им в августе лишь пересчитают пенсии с учетом заработанных за год баллов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700