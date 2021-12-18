В РФ в 2022 году увеличится возраст выхода на пенсию

Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты
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Юрист Иван Соловьев рассказал об изменениях в возрастных критериях выхода на пенсию в новом году.
По словам юриста, в 2022 году женщины смогут уйти на заслуженный отдых в возрасте 56,5 лет (дата рождения во втором полугодии 1965 года), а мужчины — в 61,5 лет (рожденные во втором полугодии 1960 года).
В случае, если у женщины имеется трудовой стаж 37 лет, она будет получать пенсию раньше — с 55 лет. Если мужчина имеет стаж 42 года, то он имеет право выйти на выплаты с 60 лет.
Пенсионные коэффициенты повысятся для всех до 23,4 балла, а количество трудового стража увеличится до 13.
Некоторые категории граждан РФ имеют право выходить на пенсию досрочно. Это россияне, которые работали на вредном производстве, работники социально-значимых профессий, жители Крайнего Севера, многодетные матери.
Пенсионная реформа подразумевает постепенное увеличение возраста выхода на пенсию. Этот переход продлится 10 лет и закончится в 2028 году. В результате возраст выхода на пенсию для женщин будет составлять 60 лет, а для мужчин — 65.
Вся информация находится на портале ПФР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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