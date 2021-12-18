Пенсионный возраст граждан в РФ депутаты Госдумы снова могут изменить в 2022 году

Пенсионный возраст в России снова могут изменить, поскольку в Госдуме немало депутатов считают пенсионную реформу, стартовавшую в 2018 году, недоработанной.

Два законопроекта, которые предлагали вернуть пенсионный возраст, действовавший до реформы, депутаты уже отклонили, напоминает ТАСС. В одном из законопроектов предлагалось снизить выход пенсионного возраста до прежних 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Законопроект предлагал ввести запрет на повышение возраста выхода на пенсию до 1 января 2035 года. Аналогичный законопроект также был отклонен позднее.

Комментируя реализацию пенсионной реформы, депутат от «Единой России» Светлана Бессараб заявила, что снижение пенсионного возраста одновременно отменит индексацию пенсий, запланированную на 2019-2024 годы, а также не позволит повысить пенсию до 20 тыс. рублей к 2024 году.

Поэтому не исключено, что депутаты снова вернутся к рассмотрению отмены пенсионной реформы и вернут старый возраст выхода на пенсию, о чем, к слову, мечтают многие граждане предпенсионного возраста.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700