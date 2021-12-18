Граждан в России, у кого есть карта «Мир», ждет двойное обнуление с 22 декабря 2021 года

Владельцы банковской карты «Мир» в 2022 году столкнутся с рядом изменений, утверждают эксперты.

Для держателей пластика национальной платежной системы запланировано обнуление ряда услуг, передает PRIMPRESS .

Так, для владельцев карт «Мир» изменятся денежные комиссии, которые раньше взимались с граждан при оплате определенных услуг. Для них полностью обнулили комиссию при заказе выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Этот документ, отмечают эксперты, достаточно часто заказывают россияне. Он необходим при продаже объектов недвижимости, поскольку без такого документа невозможно продать жилье. И теперь для всех, у кого есть карта «Мир», отменена комиссия при оплате данной справки.

Также обнулили для держателей карт «Мир» комиссию при оплате штрафов ГИБДД через госуслуги.

Данные условия, отмечают эксперты, введены до 23 июня 2022 года, и не исключено, что и далее их продлят.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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