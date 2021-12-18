Граждан в России, у кого есть карта «Мир», ждет двойное обнуление с 22 декабря 2021 года

Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты
На февраль следующего года намечена индексация доплат для пенсионеров. Речь идет о социальных выплатах. Ожидается, что...Подробнее
Владельцы банковской карты «Мир» в 2022 году столкнутся с рядом изменений, утверждают эксперты.
Для держателей пластика национальной платежной системы запланировано обнуление ряда услуг, передает PRIMPRESS.
Так, для владельцев карт «Мир» изменятся денежные комиссии, которые раньше взимались с граждан при оплате определенных услуг. Для них полностью обнулили комиссию при заказе выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Этот документ, отмечают эксперты, достаточно часто заказывают россияне. Он необходим при продаже объектов недвижимости, поскольку без такого документа невозможно продать жилье. И теперь для всех, у кого есть карта «Мир», отменена комиссия при оплате данной справки.
Также обнулили для держателей карт «Мир» комиссию при оплате штрафов ГИБДД через госуслуги.
Данные условия, отмечают эксперты, введены до 23 июня 2022 года, и не исключено, что и далее их продлят.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На февраль следующего года намечена индексация доплат для пенсионеров. Речь идет о социальных выплатах. Ожидается, что...Подробнее
Некоторые сетевые ресурсы «играют» на чувствах российских пенсионеров. Одни обнадеживают граждан на заслуженном отдыхе...Подробнее
Польский кабинет министров обратился к главам ЕС с просьбой провести расследование на предмет нарушения компанией...Подробнее
С понедельника, 20 декабря, в РФ начнется третья волна перечислений денежных выплат населению по линии ПФР за последний...Подробнее
Эксперты объяснили, почему лучше не снимать всю пенсию с карты «Мир» от Сбербанка. Для тех, кто будет оставлять часть...Подробнее
Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о том, что до 31 декабря россияне получат все положенные им выплаты -...Подробнее
В следующем году некоторые пенсионеры смогут получить от государства по 10 тыс. рублей. О том, кому будет насчитана эта...Подробнее
Вот уже почти две недели в СМИ активно обсуждается тема возможного введения в РФ ежегодной предновогодней выплаты - так...Подробнее
17 декабря ключевую ставку в России подняли на один процентный пункт, после чего она достигла уровня в 8,5%. Глава...Подробнее
Новую доплату к пенсии могут получить с 1 января 2022 года российские пенсионеры. Новая мера поддержки буде действовать...Подробнее
Комментировать