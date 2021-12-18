Пенсионеры в России могут получить выплаты по 5 тыс. рублей к пенсии до 31 декабря 2021 года

О новых выплатах до конца года рассказали эксперты, отмечая, что эти выплаты получат не все пенсионеры.

Речь идет о выплатах, которые придут отдельно от пенсии, передает PRIMPRESS . Начислять их будут пожилым гражданам с предыдущего места работы. Это касается в том числе тех, кто не работает в компании.

Как объяснили эксперты, речь идет об отраслевом соглашении по горно-металлургическому комплексу РФ на 2020–2022 годы. По этому соглашению сотрудникам отрасли, при соблюдении определенных условий, могут быть начислены доплаты, даже если они уже находятся на пенсии.

Приходят эти выплаты от бывших работодателей к концу года и размер их индивидуален. Но чаще всего сейчас это суммы от 5 до 10 тыс. рублей.

По словам экспертов, такие выплаты могут быть начислены и сотрудникам других сфер. Решение об их начислении принимается руководством компании и нередко почетных работников поощряют и после выхода на пенсии.

Такие выплаты являются демонстрацией того, что даже те, кто ушел на пенсию, сделал огромный вклад в развитие компании, поэтому их ценят даже спустя годы.

В ряде регионов получат пенсионеры и доплаты за вакцинацию от коронавируса. Например, в Курской области они получат по 3 тыс. рублей, а в Москве вакцинированным пенсионерам либо будет начислено по 10 тыс. рублей, либо им подарят специальный набор.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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