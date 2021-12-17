ПФР: с 2022 года миллионам гражданам в России «выплатят» по 11,5-16,5 тыс. рублей

Сегодня, 21:14

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ПФР: с 2022 года миллионам гражданам в России «выплатят» по 11,5-16,5 тыс. рублей
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

По информации из Пенсионного фонда РФ, с 2022 года россиянам будут приходить уведомления с информацией о размере их будущей пенсии. Подобные сообщения начнут получать граждане от 40 лет (женщины) и от 45 лет (мужчины).

Подобная рассылка будет поступать раз в три года в личный кабинет на портале госуслуг. В ПРФ уверенны, что эта информация поможет россиянам более тщательно контролировать свои пенсионные накопления.

«До 31 декабря 2022 года будут проинформированы россияне 1977 года рождения и старше (не пенсионеры)», – сообщили в пресс-службе Госдумы.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова отметила, что россиянам не стоит надеяться на высокие выплаты. Речь идет о суммах от 11,5 до 16,5 тыс. рублей.

«Уверенна, что подобный размер пенсии никого не впечатлит. Однако россияне должны привыкнуть к мысли, что заботиться о своей пенсии нужно самостоятельно, не рассчитывая на помощь государства. Накопить доходы, которые помогут в старости, можно за счет вложений в частные инвестиции, драгметаллы, недвижимость или накопления в валюте», - добавила Бодрова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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