Деньги придут на карту Сбербанка: кому 20–22 декабря придет выплата по линии Пенсионного фонда

Всех граждан России с банковскими вкладами уведомили об обнулении денег в 2022 году
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С понедельника, 20 декабря, в РФ начнется третья волна перечислений денежных выплат населению по линии ПФР за последний месяц 2021 года. Те, кому еще не пришли пенсии или другие социальные выплаты, в ближайшие дни их получат.
Как сообщает PRIMPRESS, в понедельник, вторник и среду денежные средства будут зачислены гражданам, которые проживают в Северной столице России. Получить их жители Петербурга смогут в отделениях Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» или снять с карты данного кредитного учреждения.
20 числа последнего месяца уходящего года придут выплаты и жителям Ленинградской области.
А вот 21 декабря выплаты от ПФР по линии Сбербанка стоит ожидать получателям Омской, Вологодской и Владимирской областей.
В целом же, как подчеркивает издание, все деньги за декабрь будут перечислены в срок до 25-го числа. В самом конце этого месяца начнутся досрочные зачисления выплат за январь 2022 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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