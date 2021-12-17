Деньги придут на карту Сбербанка: кому 20–22 декабря придет выплата по линии Пенсионного фонда

С понедельника, 20 декабря, в РФ начнется третья волна перечислений денежных выплат населению по линии ПФР за последний месяц 2021 года. Те, кому еще не пришли пенсии или другие социальные выплаты, в ближайшие дни их получат.

Как сообщает PRIMPRESS, в понедельник, вторник и среду денежные средства будут зачислены гражданам, которые проживают в Северной столице России. Получить их жители Петербурга смогут в отделениях Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» или снять с карты данного кредитного учреждения.

20 числа последнего месяца уходящего года придут выплаты и жителям Ленинградской области.

А вот 21 декабря выплаты от ПФР по линии Сбербанка стоит ожидать получателям Омской, Вологодской и Владимирской областей.

В целом же, как подчеркивает издание, все деньги за декабрь будут перечислены в срок до 25-го числа. В самом конце этого месяца начнутся досрочные зачисления выплат за январь 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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