Что ждет обладателей банковских вкладов с 1 января 2022 года

Сегодня, 12:54

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Что ждет обладателей банковских вкладов с 1 января 2022 года
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ открывает для россиян новые дополнительные возможности для увеличения доходов по банковским вкладам. В этом уверены многие отечественные эксперты да и представители самого регулятора.

Согласно обнародованной Центробанком информации, средняя максимальная ставка в десяти российских банках по итогам первой декады декабря увеличилась до 7,38%. Притом что в ноябре этот показатель был на уровне 7,21%. Рост стал возможным благодаря тому, что регулятор 17 декабря повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5 процентов. Благодаря этому, считают аналитики, возможно дальнейшее увеличение доходности депозитов.

При этом в российских банках считают, что максимальная базовая ставка вряд ли дойдет до двузначных значений. К сему моменту максимальная доходность крупнейших игроков рынка - около 9% годовых. Благодаря праздничным предложениям она может увеличиться до 9,5% и более, передает DEITA.

Напомним, что с января 2022 года не облагаемый налогом доход граждан с банковских вкладов увеличится до 85 тысяч рублей. В нынешнем году его размер составляет всего 42,5 тысячи рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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