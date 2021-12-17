ЦБ предупредил всех жителей России, у кого есть банковские вклады

17 декабря ключевую ставку в России подняли на один процентный пункт, после чего она достигла уровня в 8,5%.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что и далее ЦБ будет действовать жестко в отношении инфляции, передает PRIMPRESS . Поэтому в ближайшее время возможно очередное повышение ключевой ставки.

Эксперты же говорят о том, что политика регулятора пока недостаточно жесткая, чтобы инфляция вернулась к плановым показателям.

Стоит отметить, что повышение ключевой ставки делает более выгодными для населения со срочными вкладами. Но банки начинают ограничивать число вкладчиков искусственно, чтобы не дать им воспользоваться всеми бонусами ситуации. Набиуллина добавила, что регулятор намерен вмешаться в ситуацию и предпринять меры, которые бы лишили банки такой возможности.

Эксперты также напомнили, что со следующего года россияне будут платить налоги на доходы по вкладам. Пока это коснется только тех, кто хранит на счетах в банке более 1,5 млн рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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