Гражданам в России рассказали, почему лучше не снимать всю пенсию с карты «Мир» Сбербанка

Эксперты объяснили, почему лучше не снимать всю пенсию с карты «Мир» от Сбербанка.

Для тех, кто будет оставлять часть выплат на счету, банк подготовил бонусы, пишет PRIMPRESS .

В 2021году в России окончательно завершился переход на карты национальной платежной системы «Мир». Все социальные выплаты и пособия перечисляются только на такие банковские карты, если человек не выбрал другого доставщика.

Так, пенсии сейчас можно получить только на карты «Мир». И многие россияне, оформляя получение на карту, как раз обращаются в Сбербанк.

Для тех, кто решил получать пенсии через Сбербанк, есть определенные бонусы. Например, банк начислит проценты на остаток по счету. Что немаловажно, начисляться проценты будут ежедневно по ставке в 3,5% годовых.

«Вчера у вас на карте было 22 500 рублей. Банк начислил вам 3,5% годовых – это 2,16 рублей. Сегодня у вас на карте 28 000 рублей. Банк так же начислит вам 3,5% годовых – 2,68 рублей. И так каждый день», – объяснили в Сбербанке.

Выплата начислений будет проводиться раз в три месяца. И, конечно же, чем больше остаток, тем больше будет выплата. Но у тех, кто снимает сразу все деньги с карты, никаких процентов не будет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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