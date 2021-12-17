Гражданам в России рассказали, почему лучше не снимать всю пенсию с карты «Мир» Сбербанка

Сегодня, 09:24

0

Image 16+
Гражданам в России рассказали, почему лучше не снимать всю пенсию с карты «Мир» Сбербанка
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Эксперты объяснили, почему лучше не снимать всю пенсию с карты «Мир» от Сбербанка.

Для тех, кто будет оставлять часть выплат на счету, банк подготовил бонусы, пишет PRIMPRESS.

В 2021году в России окончательно завершился переход на карты национальной платежной системы «Мир». Все социальные выплаты и пособия перечисляются только на такие банковские карты, если человек не выбрал другого доставщика.

Так, пенсии сейчас можно получить только на карты «Мир». И многие россияне, оформляя получение на карту, как раз обращаются в Сбербанк.

Для тех, кто решил получать пенсии через Сбербанк, есть определенные бонусы. Например, банк начислит проценты на остаток по счету. Что немаловажно, начисляться проценты будут ежедневно по ставке в 3,5% годовых.

«Вчера у вас на карте было 22 500 рублей. Банк начислил вам 3,5% годовых – это 2,16 рублей. Сегодня у вас на карте 28 000 рублей. Банк так же начислит вам 3,5% годовых – 2,68 рублей. И так каждый день», – объяснили в Сбербанке.

Выплата начислений будет проводиться раз в три месяца. И, конечно же, чем больше остаток, тем больше будет выплата. Но у тех, кто снимает сразу все деньги с карты, никаких процентов не будет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ЦБ предупредил всех жителей России, у кого есть банковские вклады

Сегодня, 09:29

Гражданам в России рассказали, почему лучше не снимать всю пенсию с карты «Мир» Сбербанка

Сегодня, 09:24

Миллионам пенсионеров в РФ заявили о новой выплате в 2 тыс. 613 рублей

Сегодня, 09:24

Депутатами раскрыта неприятная правда о новой выплате 5 тыс. рублей от ПФР

Вчера, 17:04

Повышение Центробанком ключевой ставки приведет к подорожанию ипотечных кредитов

Вчера, 15:39

Будут повышать дважды. Пенсионеров России ждет новый «сюрприз»

Вчера, 15:29

Банкиры могут поставить главу «Роснано» Чубайса «на счетчик»

Вчера, 13:49

Депутат Шарафиев предложил ввести для пенсионеров РФ выплаты «детям ВОВ»

Вчера, 13:09

Миллионы граждан могут получать ежемесячную выплату в 6 тыс. 300 рублей

Вчера, 12:19

Миллионы граждан в России получат денежную выплату в 7 тыс. рублей до 31 декабря 2021 года

Вчера, 11:39

По 2500 рублей каждому на карту Сбера: выплата будет через «Сбербанк Онлайн»

Вчера, 09:49

Граждане в России получат в среднем по 14 000 рублей на карты от ПФР до конца 2021 года

Вчера, 09:44

Граждане в России получат по 23 500 рублей на карту до 31 декабря 2021 года

Вчера, 09:14

Некоторые пенсионеры РФ получат по 9600 рублей с 1 января

Вчера, 09:14

Минтруд: новые выплаты ожидают всех пенсионеров РФ с 1 января 2022 года

17-12-2021, 20:39

Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты

17-12-2021, 19:24

Гражданам в России поступит 10 000 рублей вместе с пенсией в 2022 году

17-12-2021, 17:04

В ПФР рассказали гражданам в России , сколько получают пенсионеры в Москве

17-12-2021, 14:34

Пенсионеры РФ могут получать до 180 тысяч рублей на должности врача-педиатра

17-12-2021, 12:44

Всех граждан в России , кто ездит на транспорте, ждет неприятный сюрприз с 1 января 2022 года

17-12-2021, 11:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Всех граждан России с банковскими вкладами уведомили об обнулении денег в 2022 году

Всех граждан России с банковскими вкладами уведомили об обнулении денег в 2022 году

16-12-2021, 21:49

0

Финансовые аналитики спрогнозировали старт серьезного кризиса в экономике РФ в 2022 году — при этом ощутимее всего...

Подробнее
Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года

Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года

16-12-2021, 20:49

0

Российские пенсионеры получили разъяснения касательно получения выплаты от органов соцзащиты, которая пройдет с 17 по...

Подробнее
Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты

Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты

17-12-2021, 19:24

0

На февраль следующего года намечена индексация доплат для пенсионеров. Речь идет о социальных выплатах. Ожидается, что...

Подробнее
Снова по 10 000 рублей от Пенсионного фонда: названа дата выплат в декабре

Снова по 10 000 рублей от Пенсионного фонда: названа дата выплат в декабре

Вчера, 17:09

0

Некоторые сетевые ресурсы «играют» на чувствах российских пенсионеров. Одни обнадеживают граждан на заслуженном отдыхе...

Подробнее
Путин пообещал выплаты 10 тис. рублей к Новому году в декабре-2021

Путин пообещал выплаты 10 тис. рублей к Новому году в декабре-2021

16-12-2021, 10:19

0

Президент России Владимир Путин анонсировал новые выплаты в размере 10 тысяч рублей для некоторой категории граждан....

Подробнее
Эксперт предупредила об изменении возраста выхода на пенсию в 2022-м

Эксперт предупредила об изменении возраста выхода на пенсию в 2022-м

16-12-2021, 23:14

0

Анастасия Киреева, эксперт по пенсиям, напомнила россиянам, о том, что в 2022 году произойдут изменения в выходе на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Гражданам в России поступит 10 000 рублей вместе с пенсией в 2022 году

Гражданам в России поступит 10 000 рублей вместе с пенсией в 2022 году

17-12-2021, 17:04

0

В следующем году некоторые пенсионеры смогут получить от государства по 10 тыс. рублей. О том, кому будет насчитана эта...

Подробнее
Пенсионерам России рассказали о вероятности получения новогодней 13-й пенсии

Пенсионерам России рассказали о вероятности получения новогодней 13-й пенсии

16-12-2021, 19:24

0

Сегодня, в четверг, 16 декабря 2021 года, пенсионерам Российской Федерации объяснили, какова вероятность того, что...

Подробнее
На этот раз всем. Россиянам выплатят в среднем по 20 000 рублей до 31 декабря

На этот раз всем. Россиянам выплатят в среднем по 20 000 рублей до 31 декабря

Вчера, 15:34

0

Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о том, что до 31 декабря россияне получат все положенные им выплаты -...

Подробнее
Некоторые пенсионеры РФ получат по 9600 рублей с 1 января

Некоторые пенсионеры РФ получат по 9600 рублей с 1 января

Вчера, 09:14

0

Новую доплату к пенсии могут получить с 1 января 2022 года российские пенсионеры. Новая мера поддержки буде действовать...

Подробнее

Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах