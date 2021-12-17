Миллионам пенсионеров в РФ заявили о новой выплате в 2 тыс. 613 рублей

Сегодня, 09:24

0

Image 16+
Миллионам пенсионеров в РФ заявили о новой выплате в 2 тыс. 613 рублей
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Миллионы россиян, уже вышедших на пенсию, смогут получить новую денежную выплату в размере 2 613 рублей.

Важно отметить, что эта выплата не  будет насчитываться автоматически, поэтому для ее получения придется подать заявление, передает PRIMPRESS.

Получить такую выплату смогут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. Как раз у них с 2022 года появится право на новую денежную выплату, но при условии, что у них сформированы пенсионные накопления.

В 2022 году мужчинам 1962 года рождения как раз исполнится 60 лет, а женщинам – 55 лет, то есть они достигнут пенсионного возраста по старому образцу. А поскольку выплата накопительных пенсий не попала под пенсионную реформу, то граждане по достижении старого пенсионного возраста могут снимать их.

Получить выплаты можно после того, как будет оформлено соответствующее заявление. Подать его можно через личный кабинет на сайте госуслуг. Обращаться гражданину следует в фонд, который хранит его накопления. Это может быть ПФР, а может быть негосударственный пенсионный фонд.

На следующий год размер выплат по накопительной пенсии заложен на уровне 2 613 рублей.

Финансовый эксперт Андрей Лобода подчеркнул, что не все россияне знают о наличии у них пенсионных накоплений. Они формировались у работающих граждан в период с 2002 по 2004 годы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ЦБ предупредил всех жителей России, у кого есть банковские вклады

Сегодня, 09:29

Гражданам в России рассказали, почему лучше не снимать всю пенсию с карты «Мир» Сбербанка

Сегодня, 09:24

Миллионам пенсионеров в РФ заявили о новой выплате в 2 тыс. 613 рублей

Сегодня, 09:24

Депутатами раскрыта неприятная правда о новой выплате 5 тыс. рублей от ПФР

Вчера, 17:04

Повышение Центробанком ключевой ставки приведет к подорожанию ипотечных кредитов

Вчера, 15:39

Будут повышать дважды. Пенсионеров России ждет новый «сюрприз»

Вчера, 15:29

Банкиры могут поставить главу «Роснано» Чубайса «на счетчик»

Вчера, 13:49

Депутат Шарафиев предложил ввести для пенсионеров РФ выплаты «детям ВОВ»

Вчера, 13:09

Миллионы граждан могут получать ежемесячную выплату в 6 тыс. 300 рублей

Вчера, 12:19

Миллионы граждан в России получат денежную выплату в 7 тыс. рублей до 31 декабря 2021 года

Вчера, 11:39

По 2500 рублей каждому на карту Сбера: выплата будет через «Сбербанк Онлайн»

Вчера, 09:49

Граждане в России получат в среднем по 14 000 рублей на карты от ПФР до конца 2021 года

Вчера, 09:44

Граждане в России получат по 23 500 рублей на карту до 31 декабря 2021 года

Вчера, 09:14

Некоторые пенсионеры РФ получат по 9600 рублей с 1 января

Вчера, 09:14

Минтруд: новые выплаты ожидают всех пенсионеров РФ с 1 января 2022 года

17-12-2021, 20:39

Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты

17-12-2021, 19:24

Гражданам в России поступит 10 000 рублей вместе с пенсией в 2022 году

17-12-2021, 17:04

В ПФР рассказали гражданам в России , сколько получают пенсионеры в Москве

17-12-2021, 14:34

Пенсионеры РФ могут получать до 180 тысяч рублей на должности врача-педиатра

17-12-2021, 12:44

Всех граждан в России , кто ездит на транспорте, ждет неприятный сюрприз с 1 января 2022 года

17-12-2021, 11:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Всех граждан России с банковскими вкладами уведомили об обнулении денег в 2022 году

Всех граждан России с банковскими вкладами уведомили об обнулении денег в 2022 году

16-12-2021, 21:49

0

Финансовые аналитики спрогнозировали старт серьезного кризиса в экономике РФ в 2022 году — при этом ощутимее всего...

Подробнее
Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года

Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года

16-12-2021, 20:49

0

Российские пенсионеры получили разъяснения касательно получения выплаты от органов соцзащиты, которая пройдет с 17 по...

Подробнее
Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты

Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты

17-12-2021, 19:24

0

На февраль следующего года намечена индексация доплат для пенсионеров. Речь идет о социальных выплатах. Ожидается, что...

Подробнее
Снова по 10 000 рублей от Пенсионного фонда: названа дата выплат в декабре

Снова по 10 000 рублей от Пенсионного фонда: названа дата выплат в декабре

Вчера, 17:09

0

Некоторые сетевые ресурсы «играют» на чувствах российских пенсионеров. Одни обнадеживают граждан на заслуженном отдыхе...

Подробнее
Путин пообещал выплаты 10 тис. рублей к Новому году в декабре-2021

Путин пообещал выплаты 10 тис. рублей к Новому году в декабре-2021

16-12-2021, 10:19

0

Президент России Владимир Путин анонсировал новые выплаты в размере 10 тысяч рублей для некоторой категории граждан....

Подробнее
Эксперт предупредила об изменении возраста выхода на пенсию в 2022-м

Эксперт предупредила об изменении возраста выхода на пенсию в 2022-м

16-12-2021, 23:14

0

Анастасия Киреева, эксперт по пенсиям, напомнила россиянам, о том, что в 2022 году произойдут изменения в выходе на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Гражданам в России поступит 10 000 рублей вместе с пенсией в 2022 году

Гражданам в России поступит 10 000 рублей вместе с пенсией в 2022 году

17-12-2021, 17:04

0

В следующем году некоторые пенсионеры смогут получить от государства по 10 тыс. рублей. О том, кому будет насчитана эта...

Подробнее
Пенсионерам России рассказали о вероятности получения новогодней 13-й пенсии

Пенсионерам России рассказали о вероятности получения новогодней 13-й пенсии

16-12-2021, 19:24

0

Сегодня, в четверг, 16 декабря 2021 года, пенсионерам Российской Федерации объяснили, какова вероятность того, что...

Подробнее
На этот раз всем. Россиянам выплатят в среднем по 20 000 рублей до 31 декабря

На этот раз всем. Россиянам выплатят в среднем по 20 000 рублей до 31 декабря

Вчера, 15:34

0

Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о том, что до 31 декабря россияне получат все положенные им выплаты -...

Подробнее
Некоторые пенсионеры РФ получат по 9600 рублей с 1 января

Некоторые пенсионеры РФ получат по 9600 рублей с 1 января

Вчера, 09:14

0

Новую доплату к пенсии могут получить с 1 января 2022 года российские пенсионеры. Новая мера поддержки буде действовать...

Подробнее

Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах