Миллионам пенсионеров в РФ заявили о новой выплате в 2 тыс. 613 рублей

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Миллионы россиян, уже вышедших на пенсию, смогут получить новую денежную выплату в размере 2 613 рублей.
Важно отметить, что эта выплата не будет насчитываться автоматически, поэтому для ее получения придется подать заявление, передает PRIMPRESS.
Получить такую выплату смогут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. Как раз у них с 2022 года появится право на новую денежную выплату, но при условии, что у них сформированы пенсионные накопления.
В 2022 году мужчинам 1962 года рождения как раз исполнится 60 лет, а женщинам – 55 лет, то есть они достигнут пенсионного возраста по старому образцу. А поскольку выплата накопительных пенсий не попала под пенсионную реформу, то граждане по достижении старого пенсионного возраста могут снимать их.
Получить выплаты можно после того, как будет оформлено соответствующее заявление. Подать его можно через личный кабинет на сайте госуслуг. Обращаться гражданину следует в фонд, который хранит его накопления. Это может быть ПФР, а может быть негосударственный пенсионный фонд.
На следующий год размер выплат по накопительной пенсии заложен на уровне 2 613 рублей.
Финансовый эксперт Андрей Лобода подчеркнул, что не все россияне знают о наличии у них пенсионных накоплений. Они формировались у работающих граждан в период с 2002 по 2004 годы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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