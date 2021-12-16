Депутатами раскрыта неприятная правда о новой выплате 5 тыс. рублей от ПФР

Депутаты раскрыли народу неприятную правду о новой выплате в 5000 рублей, обещанной некоторым россиянам по линии Пенсионного фонда России. Выяснилось, что большинство заявителей денег так и не дождались, наткнувшись на необоснованный отказ.

Речь идет о пособии, которое было введено в России летом нынешнего года. Выплата доступна женщинам, которые встанут на учет на раннем сроке беременности (до 12 недель). Но большинству, как выяснилось, выплату не одобрили.

Издание ПримПресс , рассказывая о сложившейся ситуации от лица неназванных депутатов Госдумы, раскрывает неприятную правду о данной выплате на примере Белгородской области. В территориальные органы ПФ с начала июля по октябрь нынешнего года поступило более 5 тысяч заявок на выплату от женщин в интересном положении. Отказали в выдаче средств 83 процентам заявительниц.

Аргументировали отказ тем, что выплата положена только тем, чей заработок ниже уровня установленного в регионе прожиточного минимума. Даже если он хотя бы не намного превышает его - отказ. Не утвердили выплаты и женщинам, у которых вообще нет доходов.

Депутаты согласны с нареканиями беременных женщин, которые считают требования избыточными. Они подготовили обращение к правительству, в котором призвали скорректировать правила назначения новых выплат. Предлагается повысить требуемый размер доходов до полутора или даже двух прожиточных минимумов, чтобы помощь могли получить как можно больше нуждающихся.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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