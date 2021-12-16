Повышение Центробанком ключевой ставки приведет к подорожанию ипотечных кредитов

Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года
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Президент «Региональной ассоциации оценщиков» Кирилл Кулаков заявил о том, что очередное повышение Центробанком ключевой ставки, продиктованное стремительной инфляцией, негативно скажется на жилом строительстве и приведет к подорожанию ипотеки.
Это уже третье повышение ключевой ставки регулятором. Ипотечные кредиты рискуют стать для большинства россиян вообще неподъемными. Многие деволоперские проекты могут быть заморожены. Инвесторы рискуют столкнуться с таким явлением, как существенное проседание спроса.
«Правительство изменило условия кредитования, подняв процент и снизив общий размер кредита, что перенесло активность потенциальных покупателей в регионы. Но глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что и в таком формате программу льготной ипотеки следует завершать», — приводит слова Кулакова издание «Российская газета».
Центробанк России 17 декабря повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых.
С учетом того, что базовые ставки на жилье нынче в пределах 9,9-10,7% годовых, для многих россиян ипотека становится малодоступной. Но есть и положительный момент, отметил Кулаков. Это сбалансирует спрос и предложение на рынке недвижимости, что в дальнейшем может способствовать стабилизации цен.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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