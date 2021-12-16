Будут повышать дважды. Пенсионеров России ждет новый «сюрприз»

О том, кому в 2022 году повысят пенсии, рассказал юрист Ирина Сивакова.

Она сообщила, что на следующий год запланировано повышение многих выплат и пособий, передает PRIMPRESS . К тому же некоторых пенсионеров ждет двукратное изменение размера пенсий.

Повысят пенсии дважды тем пенсионерам, которые получают свои пенсии по линии министерства обороны или различных правоохранительных ведомств. В 2022 году военные пенсии повысят дважды.

Сивакова объяснила, что на январь запланирована индексация страховых выплат по старости. Но также вырастет и пенсия военных пенсионеров, так как в следующем месяце пенсии им будут пересчитаны с учетом нового значения понижающего коэффициента денежного довольствия. Соответствующий закон был принят ранее.

Ранее планировалось, что этот показатель будет расти дважды в год, тем самым способствуя повышению военных пенсий ежегодно на 2%. Но действие закона приостановили. Пока решено повысить коэффициент до 0,74. Это значит, что выплаты станут больше на 0,43%.

На октябрь 2022 года запланирована еще одна индексация военных пенсий. И в этот раз им поднимут ее на 4%. При этом сотрудникам правоохранительных органов выплаты увеличат сразу на 9%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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