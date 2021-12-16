Банкиры могут поставить главу «Роснано» Чубайса «на счетчик»

Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года
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Российская компания «Роснано», которую до прошлого года возглавлял Анатолий Чубайс, задолжала огромные суммы. При этом сейчас, когда «Роснано» руководит Сергей Куликов, компания отказывается платить по счетам.
«Роснано», которая содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, направила «Промсвязьбанку», «Совкомбанку» и банку «Ак Барс» досудебные претензии о признании недействительными кредитных договоров. В этих банках были взяты в кредит под государственные гарантии 55 млрд рублей, пишет svpressa.ru.
В компании сочли, что проценты перечисленных банков были для «Роснано» высокими. В списке кредиторов значатся «Санкт-Петербург» и АКБ «Россия». Первому компания, занимающаяся венчурными инвестициями, задолжала 16,5 млрд, второму банку она обязана выплатить 5 млрд рублей. В целом долг «Роснано» банкам и держателям облигаций составил свыше 140 млрд руб., а стоимость активов составляет около 70 млрд. В минувшем месяце представители «Роснано» заявили, что компания находится на грани дефолта, а ее существование ? под вопросом. По этой причине торги бумагами пришлось приостановить по требованию ЦБ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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