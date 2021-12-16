Депутат Шарафиев предложил ввести для пенсионеров РФ выплаты «детям ВОВ»

Сегодня, 13:09

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Депутат Шарафиев предложил ввести для пенсионеров РФ выплаты «детям ВОВ»
Депутат Татарстана от ЛДРП Эдуард Шарафиев

В Госсовете Татарстана готовятся обратиться к Госдуме, чтобы повысить ежемесячные выплаты детям Великой Отечественной войны (ВОВ).

Депутат Татарстана от ЛДРП Эдуард Шарафиев разработал законопроект о новых ежемесячных выплатах детям в размере около трех тысяч рублей, передает URA.RU.

В законопроекте предлагается тем, кто родился в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года установить ежемесячную денежную выплату в размере не менее 30% от величины прожиточного минимума в России. Данная выплата, по мнению автора законопроекта, должна начисляться независимо от того, получает пенсионер другие формы социальной поддержки или нет.

Депутат отметил, что сейчас в России проживает около 14 млн россиян, которые родились в 1928—1945 годах. Выплата, которую он предлагает ввести, составит около 3 тыс. рублей, а значит, на ее осуществление необходимо свыше 0,5 трлн рублей.

Стоит отметить, что аналогичный проект уже направлялся в Госдуму пять лет назад, но тогда его отклонили.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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