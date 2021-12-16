Миллионы граждан могут получать ежемесячную выплату в 6 тыс. 300 рублей

Часть россиянок может оформить выплату от государства, средний размер которой составит 6 300 рублей. Об этом сообщает «Уссур Медиа».

По данным источника, на материальную помощь могут рассчитывать беременные женщины, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации.

Отмечается, что причина отсутствия дохода должна быть уважительной. Только в этом случае возможно оформление ежемесячного пособия при беременности.

К примеру, такой причиной может быть наличие маленького ребенка, статус многодетной или отсутствие в документах малыша записи об его отце.

Среднедушевой доход семьи в расчетном периоде для начисления пособия не должен превышать установленный в регионе проживания прожиточный минимум на душу населения, а имущество, принадлежащее семье, должно вписываться в перечень правил, как для выплат на детей с трех до семи лет, отмечает издание.

Помощь выдается, начиная с шестой недели беременности, и до родов. В среднем это сумма в 6 300 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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