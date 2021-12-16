Миллионы граждан могут получать ежемесячную выплату в 6 тыс. 300 рублей

Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года
Российские пенсионеры получили разъяснения касательно получения выплаты от органов соцзащиты, которая пройдет с 17 по...Подробнее
Часть россиянок может оформить выплату от государства, средний размер которой составит 6 300 рублей. Об этом сообщает «Уссур Медиа».
По данным источника, на материальную помощь могут рассчитывать беременные женщины, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации.
Отмечается, что причина отсутствия дохода должна быть уважительной. Только в этом случае возможно оформление ежемесячного пособия при беременности.
К примеру, такой причиной может быть наличие маленького ребенка, статус многодетной или отсутствие в документах малыша записи об его отце.
Среднедушевой доход семьи в расчетном периоде для начисления пособия не должен превышать установленный в регионе проживания прожиточный минимум на душу населения, а имущество, принадлежащее семье, должно вписываться в перечень правил, как для выплат на детей с трех до семи лет, отмечает издание.
Помощь выдается, начиная с шестой недели беременности, и до родов. В среднем это сумма в 6 300 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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