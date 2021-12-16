Миллионы граждан в России получат денежную выплату в 7 тыс. рублей до 31 декабря 2021 года

Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года
Российские пенсионеры получили разъяснения касательно получения выплаты от органов соцзащиты, которая пройдет с 17 по...Подробнее
Денежную выплату в размере 7 082 рубля получат до конца года миллионы россиян.
Но начислена эта выплата будет не всем, отмечают эксперты. Получить эту выплату смогут только те семьи, в которых есть дети.
На данный момент в России начисляют пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет одному из родителей. Его оформить могут даже дедушка или бабушка, либо любой другой родственник, который ухаживает за ребенком, передает UssurMedia.ru.
Будет оформлена эта выплата независимо от того, работает человек, или нет.
Тем, кто трудоустроен, обратиться при оформлении пособия необходимо в бухгалтерию своей организации, или отдел кадров. Люди, которые не трудоустроены, оформляют это пособие через органы соцзащиты по месту жительства.
Важно отметить, что при уходе за ребенком можно продолжать трудовую деятельность в режиме неполного рабочего дня. Зарплата тогда будет начисляться с учетом отработанного времени. А вот получать пособие и полную зарплату невозможно, поскольку пособие компенсирует утраченный заработок.
Размер пособия на одного ребенка может составлять 40% от среднего заработка родителя за последние два года. Минимальная сумма пособия в 2021 году составляет 7082 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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