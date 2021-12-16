Миллионы граждан в России получат денежную выплату в 7 тыс. рублей до 31 декабря 2021 года

Денежную выплату в размере 7 082 рубля получат до конца года миллионы россиян.

Но начислена эта выплата будет не всем, отмечают эксперты. Получить эту выплату смогут только те семьи, в которых есть дети.

На данный момент в России начисляют пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет одному из родителей. Его оформить могут даже дедушка или бабушка, либо любой другой родственник, который ухаживает за ребенком, передает UssurMedia.ru .

Будет оформлена эта выплата независимо от того, работает человек, или нет.

Тем, кто трудоустроен, обратиться при оформлении пособия необходимо в бухгалтерию своей организации, или отдел кадров. Люди, которые не трудоустроены, оформляют это пособие через органы соцзащиты по месту жительства.

Важно отметить, что при уходе за ребенком можно продолжать трудовую деятельность в режиме неполного рабочего дня. Зарплата тогда будет начисляться с учетом отработанного времени. А вот получать пособие и полную зарплату невозможно, поскольку пособие компенсирует утраченный заработок.

Размер пособия на одного ребенка может составлять 40% от среднего заработка родителя за последние два года. Минимальная сумма пособия в 2021 году составляет 7082 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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