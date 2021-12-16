По 2500 рублей каждому на карту Сбера: выплата будет через «Сбербанк Онлайн»

Гражданам Российской Федерации объяснили, какие выплаты денежных средств в настоящее время они могут оформить посредством приложения в смартфоне «Сбербанк Онлайн». Деньги будут перечислены на карточку Сбербанка. Чтобы воспользоваться данным удобным сервисом, необходимо подать заявление. Об этом сегодня пишет онлайн издание PRIMPRESS.

Сотрудники Сбербанка говорят, что россияне получили новую и современную услугу. Отличный функционал теперь добавился в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Все банковские клиенты, владельцы карточек банка отныне будут без проблем направлять свои заявления, чтобы осуществлять денежные выплаты напрямую через данное приложение. Имеются в виду те денежные суммы, которые положены гражданам Российской Федерации при компенсации страховых случаев. Для примера: деньги, получаемые людьми, когда им присваивается инвалидность.

Другой случай: человек лишился работы при недобровольных обстоятельствах. Деньги владельцы карточек могут получить при завершении договора страхования своей жизни. Система перечисления денег функционирует весьма просто. Выбрав в приложении раздел страхования, человек пишет заявление на выплату. Иногда нужно зайти в раздел инвестиций. Для поступления денежных сумм на счет, следует предоставить отсканированные версии различных документов. Перечень документов подсказывает само приложение, во время заполнения заявления.

Как пишет «Сберстрахование», лишь за один только прошедший год, за счет подключения к сервису ЗАГСа, банк совершил для жителей РФ 20 тысяч выплат на сумму более 50 млн рублей. Это значит, что средняя выплата в расчете на одного человека составила порядка 2500 рублей.

«Возможность подать заявление в мобильном приложении очень важна: это не только удобно, но и безопасно для здоровья с учетом непростой эпидемиологической ситуации. Теперь онлайн можно оформить выплату по дожитию и страховому случаю. В следующем году функционал мобильного приложения пополнится новыми возможностями. В 2022 году мы планируем интегрироваться с медицинскими сервисами, чтобы моментально производить выплаты и по страховым случаям, связанным с заболеваниями и травмами», — отметил генеральный директор «Сберстрахования» жизни Игорь Кобзарь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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