Граждане в России получат в среднем по 14 000 рублей на карты от ПФР до конца 2021 года

Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года
Российские пенсионеры получили разъяснения касательно получения выплаты от органов соцзащиты, которая пройдет с 17 по...Подробнее
До конца декабря в ряде регионов придут дополнительные выплаты для пожилых граждан.
Начисление должно пройти уже после 26 декабря, передает PRIMPRESS.
Как раз с этой даты будут начислять пенсии за январь 2022 года. Поскольку месяц начинает с выходных дней, то пенсии пожилым гражданам начислят еще до праздников.
В 2021 году пенсии за январь 2022 года получат те пожилые граждане, которым выплачивают пенсии в первой декаде месяца.
Важно отметить, что начисляться выплаты будут уже с учетом индексации. С 1 января 2022 года пенсии должны быть проиндексированы на 5,9%. Такая индексация коснется всех страховых пенсий по старости.
Источник уже сообщил, что после индексации пенсии существенно подрастут. Пенсионерам будут выплачивать в среднем дополнительно за год 14 тыс. рублей.
Отметим, в России многие получают пенсии на банковские карты национальной платежной системы «Мир». Также часть пенсионеров получает выплаты через «Почту России». Независимо от того, как получает пенсионер свои выплаты, индексация будет проведена своевременно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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