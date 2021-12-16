Некоторые пенсионеры РФ получат по 9600 рублей с 1 января

Новую доплату к пенсии могут получить с 1 января 2022 года российские пенсионеры.

Новая мера поддержки буде действовать для отдельных категорий граждан, передает PRIMPRESS .

Выплату в размере 9600 рублей начислят тем пожилым гражданам, которым на момент 3 сентября 1945 года еще не исполнилось 18 лет. То есть, это дети Второй мировой войны.

Денежная выплата в следующем году в ряде регионов будет предоставляться детям войны ежемесячно. Например, в Тверской области им будут доплачивать каждый месяц по 800 рублей, а это значит, что за год они получат от государства 9600 рублей. А в Москве, например, дети войны получают доплату примерно в 1,7 тыс. рублей.

Но эта выплата начисляется, если у пенсионера нет доплат по другим льготным статусам. При этом если у пенсионера есть звание ветерана труда, то ему ежемесячную выплату просто увеличат до 800 рублей.

Тем, кто обратиться в многофункциональный центр для оформления этой выплаты, простаивать долго в очереди не придется, поскольку эта категория граждан обслуживается без очереди.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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